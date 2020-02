Ex US-Vizepräsident Biden glaubt, dass man die NATO retten muss, um Russland in Osteuropa zu konfrontieren.

Dies äusserte er in Kritik von Trump, der zuvor wiederholt die NATO-Staaten dafür kritisiert hatte, dass sie nicht genug Geld ausgaben, um die kollektive Verteidigung der NATO zu unterstützen.

Biden: “Die NATO wird sich auflösen, wenn wir Trump nicht besiegen. Deshalb steckt die NATO in echten Schwierigkeiten. Wir brauchen die NATO nicht nur, um die Sicherheit zu gewährleisten, wir brauchen die NATO, um zu verhindern, dass Russland seinen Einfluss auf Osteuropa so ausbaut, wie es zuvor geschah“, sagte der frühere US-Vizepräsident und sprach sich auch dafür aus, die minimal notwendige Präsenz des US-Militärs an «Hot Spots» auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten. Wie die Politik früherer US-Regierungen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Related