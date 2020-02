Diese Plakattafel ist gerade in Milwaukee, Wisconsin installliert worden, in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem die Demokratische Partei im Juli ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert: Wir brauchen Ihre Hilfe , um dieselbe Plakattafel im Juli nochmals aufzustellen, wenn die Medien der ganzen Welt, wenn Tausende von Aktivisten sind und die Delegierten der Demokratischen Partei dort versammelt sind.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge