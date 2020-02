Wie an jedem Samstag auch am 8. Februar: Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Hände weg von unserem Lateinamerika! Gegen die Interventions- und Sanktionspolitik der USA und der EU.

Seit Januar 2019 demonstrieren wir hier am Brandenburger Tor jeden Samstag mit Redebeiträgen und Musik von Aktivsten und Künstlern aus fast allen lateinamerikanischen Ländern und zahlreichen anderen Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Hände weg von unserem Lateinamerika! Wir sind gegen die Interventions- und Sanktionspolitik der USA und der EU. Eine auch von Deutschland aktiv unterstützte Allianz hat sich völkerrechtswidrig den Sturz der demokratisch gewählten Regierung des Präsidenten Maduro zum Ziel gesetzt.

Wir sind gegen die Blockade und Sanktionspolitik gegenüber Venezuela und Cuba. Wir protestieren gegen den Putsch in Bolivien und zugleich gegen das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstrationen in Chile, in Kolumbien, Ekuador, Honduras und Peru. Die Massenmedien in Deutschland, den USA und allierten Staaten unterstützen diese Politik zumeist. Sie berichten sehr einseitig und desinformieren.

Das alles entspricht einer Destabilisierungspolitik, die wir verurteilen. Wir demonstrieren gewaltlos in Solidarität mit den fortschrittlichen Menschen in ganz Lateinamerika und weltweit!

http://haendewegvonvenezuela.net

Frente Unido America Latina Berlin

c/o Anti-War Cafe Heinr. Bücker; Rochstr. 3 10178 Berlin T 030 25762764 email@hbuecker.net V. i. S. d. P.

