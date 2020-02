Aufruf zum Friedensspaziergang über die alte Ost-West-Grenze am 23. Mai 2020. Keine Militärmanöver! Kein Defender 2020! – PeaceFactory Wanfried and PeaceBand Black&White for a World Beyond War – FriedensFabrik Wanfried für eine Welt ohne Krieg

Wir laden alle Menschen ein, die sich für Frieden engagieren: Aus Russland, den USA, China und Japan, aus den afrikanischen Ländern, aus Deutschland, Europa und allen Staaten der Welt:

Setzen wir mit einem internationalen Spaziergang für Frieden über die alte Ost-West-Grenze gemeinsam ein deutliches Zeichen:

Wir brauchen internationale Begegnung und Zusammenarbeit, keine Militärmanöver!

Als Realisten wissen wir, dass es immer Konflikte geben wird. Wir streiten mit Freunden und Nachbarn, im Stadtrat und in Unternehmen. Keine dieser Konflikte lassen sich mit Drohungen oder Schlägen lösen. Auch militärische Auseinandersetzungen lösen keine Konflikte. Selbst über 50 Millionen Tote im 2. Weltkrieg lösten nicht das Problem des Antisemitismus, Faschismus, der Diktaturen und der steigenden Militärausgaben.

Daher halten wir das NATO-Manöver „Defender 2020“ (das seit 25 Jahren größte Nato-Manöver in Europa) nicht nur für Geldverschwendung, sondern auch für kontraproduktiv. Wer droht, erschwert diplomatische Lösungen von Konflikten und gefährdet somit unser aller Sicherheit.

Wir laden alle die, die Kriege als Mittel der Konfliktlösung von der Welt verbannen wollen und dafür eintreten, alle Konflikte nur noch mit friedlichen Mitteln zu lösen, zu einer Sternfahrt und einem Friedensspaziergang am 23. Mai nach Wanfried und Treffurt ein. Von dort wollen wir über die Grenze zu einer gemeinsamen Kundgebung auf der früheren Grenze ziehen. In den Tagen davor, am 21. + 22.5 wollen wir Workshops dazu anbieten, wie wir selbst den Frieden stärken und dazu beitragen können Konflikte friedlich zu lösen.

Wir erinnern mit dem Spaziergang auch daran, dass wir es der russischen (sowjetischen) Regierung und vor allem ihrem Koordinator, Michael Gorbatschow, zu verdanken haben, dass wir heute die einst uns trennende Grenze überwandern können. Er glaubte an die Möglichkeit, mit einer Welt-Innenpolitik die Konfrontation überwinden zu können und mehr Kraft zu schaffen zur Lösung der gemeinsamen Probleme der Menschheit.

Er hatte damit die Idee aufgegriffen, die die Staaten 1945 mit der UNO-Charta und 1948 mit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschlossen haben: Den Krieg endgültig von der Welt zu verbannen und solidarisch weltweit zusammenarbeiten, damit alle Menschen menschenwürdig leben können, alle ohne Not und Furcht.

Lasst uns mit dem Spaziergang diesen roten Faden wieder aufnehmen und zum Aufbau eines weltweiten Bündnisses beitragen, das den Frieden erreichen kann.

Gebt den Aufruf weiter, unterstützt ihn duch Unterschrift und meldet Euch, wenn ihr die Aktion mit mittragen und organisieren wollt:

FriedensFabrik Wanfried, Kontakt: 05655-924981/0176-43773328 –

friedensfabrikwanfried@web.de – FriedensFabrik Wanfried,

Bahnhofstr. 15, 37281 Wanfried

Aufruf zu Spaziergang:

http://bit.do/fr7Kd

Pressemitteilung zum 1. Treffen:

http://bit.do/fr7KE

Coop Anti-War Cafe Berlin ist Kooperationspartner der FriedensFabrik Wanfried und von World Beyond War

