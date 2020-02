Boliviens korrupte Kandidaten, die von Washington unterstützt werden, um die Langlebigkeit des von den USA unterstützten Staatsstreichs in Bolivien zu sichern. (MintPressNews)

Obwohl die Reihen geschlossen wurden, um die linksindigene Regierung von Evo Morales zu verdrängen, sind die verschiedenen Fraktionen von Boliviens Pro-Coup-Rechten weniger als drei Monate nach Beginn ihrer Herrschaft in Konflikt geraten. Die Krise kochte am 26. Januar über, als Jeanine Anez, die selbsterklärte ‚Interim‘ Präsident erklärte , dass sie als Kandidatin antreten würde. Ihre Ankündigung löste eine Rebellion in ihrem eigenen Kabinett aus, die sie durch die Säuberung der Andersdenkenden niederschlug.

Das Problem der bolivianischen Rechten ist jedoch viel größer als Anez. Um ihre Lage zu verstehen, muss man die beiden Faktoren verstehen, die sie alle gemeinsam haben. Erstens, ihre direkten und langjährigen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die meisten vor dem Putsch am 10. November. Zweitens das riesige und komplexe Netz der Korruption, durch das sie alle gegangen sind, um in die Abstimmung zu gelangen. Dieser Artikel ist der zweite Teil einer zweiteiligen Serie über die bevorstehenden Wahlen in Bolivien. In der ersten Tranche wurden die Kandidaten untersucht, die gegen die von den USA unterstützte Rechtsregierung Boliviens antraten.

Die alten Köpfe kehren zurück

In Bolivien ist die Tendenz, hochrangige Persönlichkeiten der unbeliebtesten Regierungen zu recyceln, zu einer Art rechtsgerichteter politischer Tradition geworden. Bei dieser Wahl werden Carlos Mesa und Jorge Tuto Quiroga die Fackelträger dieser Tradition sein. Beide waren während der neoliberalen Periode Vizepräsident und Präsident und beide präsidierten Phasen einer tiefen Krise, die sich aus dem Versuch ergab, die von den Vereinigten Staaten geforderte Politik umzusetzen.

Quiroga, der unter dem Bündnis Libre 21 läuft, regierte Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre unter dem ehemaligen Militärdiktator Hugo Banzer. Quiroga, der eine feste Größe des alten Establishments ist, und war berüchtigt für die repressive Gewalt, die er gegen Campesinos in der Region Chapare ausübte. ‚Plan Dignidad‘ wurde mit den USA ausgearbeitet und zielte darauf ab, die traditionelle Kokaernte auszurotten und die Stärke der Gewerkschaftsorganisation von Chapare zu brechen. Quiroga stellte Boliviens Streitkräfte unter die Autorität von DEA-Kommandeuren, die einen außerordentlich gewalttätigen „Krieg gegen Drogen“ koordinierten. In den ersten sechs Monaten der Präsidentschaft von Quiroga kam es zu einem Todesfall pro Woche und zwei Verletzten pro Tag, als der „Krieg gegen Drogen“ im Chapare gegen Kokabauern zunahm. Als er schließlich 2001 eine Einigung mit der Coca-Züchter-Gewerkschaft erzielte, wurde er von der US-Botschaft dafür gegeißelt. Sie sagten , anstelle von Verhandlungen „hätte eine feste und kontinuierliche Reaktion die politische Basis von Evo Morales noch mehr geschwächt.“

Mesa, der zur Citizens Community Alliance gehörte, war während seiner kurzen Amtszeit ebenso unterwürfig. Mesa trat kurz nach Quiroga sein Amt an und wurde 2002 zum Vizepräsidenten gewählt. Bis 2003 hatten monatelange Aufstände gegen die Privatisierung das Land unregierbar gemacht. Mesa übernahm standardmäßig die Präsidentschaft, als sein Partner Sanchez de Lozada gestürzt wurde und mit dem Hubschrauber nach Miami fliehen musste.

Mesa präsentiert sich als der am wenigsten autoritäre der rechten Präsidentschaftskandidaten. Er prangerte sogar die Unterdrückung seiner eigenen Regierung nach dem Massaker von Demonstranten in El Alto im Oktober 2003 an . Seine zwei Jahre an der Macht waren jedoch eine Zeit der Lähmung und es wurde klar, dass es unmöglich sein würde, die neoliberale Politik durchzusetzen , die die USA forderten, ohne die Art von gewaltsamen Vorgehensweisen, die sein Vorgänger verhängt hatte.

Es gibt kein klareres Beispiel dafür als Mesas Versuchden in Bolivien operierenden US-Truppen (die hauptsächlich die Repression in der Region Chapare koordinierten) Immunität zu gewähren. Mesa versuchte, ein acht Monate zuvor unterzeichnetes Abkommen mit den USA durchzusetzen, das dafür gesorgt hätte, dass US-Bürger nicht an den Internationalen Strafgerichtshof übergeben werden konnten. Viele sahen den Umzug als Auftakt für die Ankunft von noch mehr US-Truppen und Militärstützpunkten.

Wie der MAS-Gesetzgeber Gustavo Torrico erinnerte, gelang es Evo Morales ‚Drohungen mit Massenprotesten, den Vorschlag zu stoppen. „Morales bat als MAS-Chef um ein Treffen im Palast (und) wir gingen mit Evo Morales, Antonio Peredo, Santos Ramírez, Edmundo Novillo und mir. Evo konfrontierte Carlos Mesa und sagte: „Ich werde nicht zulassen, dass Sie hier Militärstützpunkte errichten, wir werden das Land lähmen, wir werden das Land in Brand setzen, die Gringos werden nicht ankommen.

Dies waren die Dilemmata, denen sich Mesa während seiner Präsidentschaft täglich gegenübersah. Er wollte keinen Krieg auf der Straße, aber wie sonst könnte er die Forderungen der USA nach Privatisierung und Immunität erfüllen? Mesa trat schließlich im Jahr 2005 zurück. Seine berüchtigte Rücktritt Rede könnte als die Tirade eines verärgerten Mann charakterisiert werden. Mesa sprach darüber, wie die von Evo Morales vorgeschlagene Verstaatlichung von Erdgas (die seine Regierung privatisiert hatte) „unmöglich“ war, einfach weil „die USA, die Weltbank und Spanien es uns gesagt haben“.

Ein Vermächtnis der Knechtschaft

Die Beziehungen der Anez-Regierung zu den USA sind offen zugegeben. Dies zeigt die dramatische Geschwindigkeit, mit der Morales ‚fortschrittliche Außenpolitik zerrissen wurde. Die vollen Beziehungen zu den USA und Israel wurden wiederhergestellt, und USAID wurde dazu gebracht, bei den Wahlen und anderen Regierungsfunktionen zusammenzuarbeiten. Jedoch weniger bekannt sind die Entscheidungen von Anez in Personalfragen. Eine der ersten Beraterinnen, die in ihren inneren Kreis berufen wurde, war Erick Foronda , der 25 Jahre lang Chefberater der US-Botschaft in Bolivien war, bevor er die Rolle bei Anez antrat.

Die Zusammenarbeit wurde fortgesetzt, während der Wahlkampf began. Auf den Spuren vieler bolivianischen Rechten, Anez jetzt die Dienste von CLS Strategies Vertrags, einer US-amerikanischen politischen Beratungsfirma, „strategische Kommunikation Rat“ in den kommenden Wahlen zur Verfügung zu stellen. CLS Strategies ist das gleiche Unternehmen, das die Regierung in Honduras nach dem Putsch des Landes gegen Manuel Zelaya eingesetzt hat.

Die meisten Rechtskandidaten Boliviens haben nachweislich die USA in die Lage versetzt, die wichtigsten Politikbereiche zu diktieren. Die USA beschränken ihre Zusammenarbeit jedoch nicht auf diejenigen, die regiert haben.

Wikileaks-Dokumente belegen dass an Media Luna-Gruppen über 4 Millionen US-Dollar zwischen 2006 und 2009 über USAID weitergeleitet wurden. Die Media Luna-Bewegung war ein Putschversuch, der von rechtsgerichteten Gruppen in den östlichen Departements (Provinzen) des Landes, insbesondere in Santa Cruz, geführt wurde, die versuchten, sich von Bolivien zu lösen zum Schutz der Lizenzgebühren vor Erdgasreserven, die gerade gegen den Willen der östlichen Eliten wieder verstaatlicht wurden.

Der Umzug löste eine Welle rassistischer Gewalt gegen indigene Bewohner in diesen Gebieten aus, da rechtsextreme Demonstranten sie als Symbole der indigenen Regierung betrachteten, die sie so verabscheuten. Der prominenteste Führer von Media Luna war das Comite Civico Pro-Santa Cruz, dessen ehemaliger Präsident, Fernando Camacho, heute einer der führenden Kandidaten bei den kommenden Wahlen ist und auf einer rechtsextremen religiösen Plattform die Landbesitzer vertritt, die das Comite führen .

Wie wird man Kandidat in Bolivien?

Also, wer sind die Kräfte hinter jedem Kandidaten und wie sind sie auf die Abstimmung gekommen? Interimspräsidentin Anez ist fest verbunden mit einer Allianz, die sich aus ihrer eigenen Partei, den Democratas, zusammensetzt, der größten Partei in den östlichen Departements wie Santa Cruz und Beni. Sie arbeitet auch mit Sol.Bo zusammen , dem großen Mäzenatennetzwerk um den Bürgermeister von La Paz, Luis Revilla. Sol.Bo unterstützte ursprünglich Mesa, zog sich aber zurück, nachdem sich herausstellte, dass sie nicht die Rückschläge und Positionen bekamen, die sie wollten, insbesondere weil Revilla als Vizepräsidentin gewählt wurde.

Anez ist die einzige Kandidatin mit echten politischen Kräften hinter ihr. Die anderen Kandidaten mussten sich auf dem Schwarzmarkt die Hände schmutzig machen, um sich den registrierten Status ( personeria juridica ) mit nicht mehr existierenden, aber bereits existierenden Parteien zu sichern . Aufgrund der Eile der Wahlen blieb keine Zeit für den bürokratischen Prozess der Registrierung neuer Parteien, wie das Sammeln von Unterschriften und Papierkram. Dies zwang jeden Kandidaten, der antreten wollte, sich über eine bereits bestehende politische Partei zu registrieren.

Diese Unannehmlichkeit war kein Problem für die MAS, die immer in einer einzigen Partei vereint waren. Auf der rechten Seite bedeuten jedoch ständig wechselnde Allianzen und Ausfälle, dass die einzigen Optionen eine Reihe alter, von den USA unterstützter Parteien aus den 1980er und 1990er Jahren sind, die keine aktiven Mitglieder oder parlamentarische Vertretung mehr haben, aber immer noch bei den Wahlbehörden Boliviens (TSE) registriert sind ). Zu diesen Parteien gehören unter anderem MNR, ADN und UCS. Sie sind im Wesentlichen zu Shell-Unternehmen geworden, die ihre Markenrechte an aufstrebende Kandidaten verkaufen.

Der evangelische Prediger Chi Hyun Chung hat diese Korruption aufgedeckt, nachdem er bei den letzten Wahlen Dritter geworden war, es aber nicht auf den Stimmzettel geschafft hat. Chung berichtete, dass diese Gruppen Zahlungen zwischen einer Million und 1,5 Millionen US-Dollar für das Recht forderten, ihre Namen zu verwenden. Er forderte die Wahlbehörden auf, einzugreifen, um die Praxis zu beenden.

In dieser trüben Weise haben sich die anderen Kandidaten registriert. Der rechtsextreme Santa Cruz-Führer Fernando Camacho, der unter der Allianz Creemos läuft, ist bei der UCS, der Partei eines ehemaligen Biermagnaten, bei Boliviens Wahlbehörde registriert. UCS erhielt bei der letzten Wahl 0,4 Prozent der Stimmen.

Das Bündnis des ehemaligen Präsidenten Quiroga heißt Libre 21, ist jedoch bei den Wahlbehörden als MNR registriert, die einst mächtige Partei, die seine Rivalen waren, als er das letzte Mal erfolgreich um sein Amt kandidierte. MNR ist mittlerweile eine nicht mehr existierende Organisation, die bei den Wahlen im Oktober 2019 weniger als ein Prozent der Stimmen erhalten hat.

Mesa meldete sich bei derselben Allianz der Comunidad Ciudadana an, die er während seiner letzten Amtszeit als eingetragene politische Partei angeführt hatte, wurde jedoch als Kandidat bei der FRI registriert, einer winzigen Organisation, die seit den späten 1970er Jahren keine eigenen Präsidentschaftskandidaten mehr hat.

Die Überraschungskandidatin ist Norma Pierola, eine kuriose, rechtsextreme Ageordnete der Christdemokratischen Partei, die von ihrer eigenen Organisation registriert wurde. Es ist nicht bekannt, wie viel die anderen für die Rechte bezahlt haben, sich unter den als politische Parteien getarnten Briefkasten-Unternehmen zu registrieren.

Das Leben der bolivianischen Rechten bedeutet eine Reihe von Backroom-Deals. Aus diesem Grund waren Camacho und Mesa in den letzten Wochen in den Medien so abwesend, dass die Aushandlung dieses byzantinischen Korruptionsnetzes sehr viel Zeit und Energie erfordert.

Geteilt fallen sie

Wer wird derjenige sein, den es zu schlagen gilt? Es ist schwer zu sagen, welcher von Washingtons Kandidaten am beliebtesten ist. In einer kürzlich von der konservativen Pagina Siete in Auftrag gegebenen Umfrage wurden Anez und Camacho als führende Kandidaten eingestuft, obwohl beide deutlich weniger Punkte erzielten als die MAS. Bei den Wahlen im Oktober 2019 gelang es Mesa, einen bedeutenden Teil der Stimmen zu vereinen, doch bei dem Putsch traten radikalere Persönlichkeiten in den Vordergrund.

In Santa Cruz ist es unwahrscheinlich, dass Mesa erneut einen hohen Prozentsatz erhält. Im Gespräch mit MintPress News schlug der Präsident des Comite Civico von Santa Cruz vor, dass die Region sich wahrscheinlich für radikalere Kandidaten entscheiden werde. Carlos Mesa war ein Instrument, die Leute sahen ihn als Instrument, um den Diktator, den Tyrannen, aus dem Weg zu räumen. “

Was auch immer ihre Unterschiede sein mögen, die Realität ist, dass sie alle um die Stimmen der gleichen städtischen Mittelklasse kämpfen. Der konservative Analyst Andres Gomez wies darauf hin, dass sie alle Schwierigkeiten haben werden, in die soziale Basis der MAS einzudringen, die überwiegend einheimisch und aus der Arbeiterklasse stammt.

Die Spaltungen innerhalb der Rechten und die Einheit der MAS sind normalerweise ein gutes Zeichen für die Rückkehr der Partei von Evo Morales, obwohl dies keine freie oder faire Wahl sein wird. Anez gleicht bereits organisatorische Schwächen aus, indem es das Spielfeld gegen den MAS kippt. Die internationale Gemeinschaft muss die Wahlen in Bolivien aufmerksam verfolgen, um sicherzustellen, dass sie nicht von den Kandidaten Washingtons festgelegt werden.

Oliver Vargas ist ein britisch-bolivianischer Journalist, der über den laufenden Putsch in Bolivien für MintPress News berichtet. Sein Schreiben ist unter anderem in teleSUR, Redfish und The Grayzone erschienen.

