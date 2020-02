Putsch-Regierung missbraucht Amt – Rechtskandidaten sehen Wettbewerbsnachteil. Verfolgung MAS-Angehöriger hält an. Auch UN besorgt. Deutscher Botschafter stellt sich vor.

https://amerika21.de/2020/02/237155/bolivien-aktuell-kandidaten-verfolgung

Trotz Absage: Bundesregierung geht von Fortführung von Lithium-Deal mit Bolivien aus

https://amerika21.de/2020/02/237113/bolivien-deutschland-lithium

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge