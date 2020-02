Anläßlich der „State of the Union“ (Rede an die Nation) vor dem US-Kongress hatte Trump einen „Gast“ eingeladen: Juan Guaido, seines Zeichen selbsternannter Putschpräsident Venezuelas

„… . Wir bauen unser Land neu auf und genau das tun wir. Wir restaurieren die Führerschaft der Welt, wir stehen ein weiteres Mal auf für die Freiheit in unserer Hemisphäre. Aus diesem Grunde kehrt meine Administration die fehlgeschlagene Politik früherer Administrationen zu Kuba um, wir unterstützen die Hoffnungen von Kubanern, Nicaraguanern und Venezolanern die Demokratie wieder herzustellen.

Die Vereinigten Staaten führen eine diplomatische 59-Nationen-Koalition gegen den sozialistischen Diktator von Venezuela, Nicolas Maduro, an. Maduro ist ein illegitimer Herrscher, ein Tyrann, der sein Volk brutal behandelt, aber Maduros Gruppen-Innenleben wird zerschlagen und zerbrochen werden. –

Hier an diesem Abend hat sich uns der sehr tapfere Mann, der in sich die Hoffnungen, Träume und Erwartungen aller Venezolaner trägt, in der Gallerie (des Kongressaals, G.D.) angeschlossen (- Trump zeigt auf die Gallery, wo Guaido Platz genommen hat -), der der wahre und legitime Präsident Venezuelas ist, Juan Guaido…(- Standing Ovation des Publikums, inklusive eines Großteils der Demokraten -)…(Trump setzt wieder an…)…

Herr Präsident, bitte nehmen Sie diese Botschaft mit zurück in Ihr (sic!) Land…(…ein weiteres Mal Standing Ovation durch einen Großteil des Publikums…Trump:) Vielen Dank Herr Präsident, eine große Ehre, vielen Dank!…Bitte nehmen Sie diese Botschaft mit zurück, dass alle Amerikaner vereint sind mit den Venezolanern in ihrem himmelschreienden Kampf für Freiheit, vielen Dank Herr Präsident, (…die Zuhörer, auch Demokraten, erheben sich von ihren Plätzen, Standing

Ovations für Guaido…)

…vielen Dank!…(Trump fährt fort) – Der Sozialismus zerstört Nationen, aber bedenken Sie, dass Freiheit die Sorge vereint. – Um die amerikanische Freiheit sicherzustellen, haben wir einen Rekord Umschlag, 2,2 Billionen Dollar, in das Militär der Vereinigten Staaten investiert, wir haben die feinsten Flugzeuge, Bodenraketen, Flugraketen, Schiffe und andere Formen militärischen Equipments und es wird alles zurecht hier in den USA hergestellt. –

Wir werden zuletzt auch unsere Allierten dahinkriegen zu helfen, ihre fairen Anteile zu bezahlen, ich habe Beiträge der anderen NATO-Mitglieder von mehr als 400 Milliarden Dollar erhoben und die Mitglieder der Allianz, die ihre Mindestverpflichtungen erfüllen, hat sich mehr als verdoppelt… .“

