Frankreich und Deutschland gemeinsam in den Krieg – Hintergründe der aktuellen Situation in Mali

Mali: Vom sagenhaften Wüstenreich zum Brennpunkt des Terrors (Video)

Mali, ein Armenhaus, dem die westliche Wertegemeinschaft gegen den ausufernden Terrorismus zu „Hilfe“ eilt: So lautet das hierzulande gepflegte Narrativ. Ein Blick in die Geschichte verweist auf die Notwendigkeit, sich genauer mit den Hintergründen der aktuellen Situation auseinanderzusetzen. Hier: https://youtu.be/6FzaxK0MFEM

Deutschland soll sich stärker in der Sahelzone engagieren

Thomas Oppmann (SPD) hat sich bei der Verteidigung der Sahelzone für ein stärkeres Engagement Deutschlands ausgesprochen. Dies sagt er vor Beginn der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. „Am Ende kann man Frankreich da nicht ganz allein lassen, das wäre gegen die europäische Solidarität“, sagte Oppermann am Mittwoch in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur. Hier: https://www.hurriyet.de/news_deutschland-soll-sich-stand-228-rker-in-der-sahelzone-engagieren81542_143532541.html

https://www.jungewelt.de/artikel/372012.brd-und-frankreich-gemeinsam-in-den-krieg.html

Gemeinsam in den Krieg

Unmut vor deutsch-französischem Treffen in Strasbourg. Verstärkung militärischer Zusammenarbeit geplant

Von Jörg Kronauer

