Deutschland finanziert türkische Besatzungszone in Nordsyrien (Telepolis)

„Die syrische Regierung beachtet allerdings genauso wenig die Menschen- und Minderheitenrechte wie die Türkei. Beide sind Akteure im gleichen Territorium – die einen als Staatsarmee, die anderen als Besatzer.

Da stellt sich dann schon die Frage, wie sich die Bombardierung von zivilen Einrichtungen in Afrin und den weiteren annektierten Gebieten in der Region Nordostsyrien durch die Türkei von den Angriffen der syrischen Armee auf die Zivilbevölkerung im Nordwesten unterscheiden? „

Den obigen Absatz deutlich in Frage stellend, doch ein sehr informativer Artikel. Hier weiterlesen:

https://www.heise.de/tp/features/Deutschland-finanziert-tuerkische-Besatzungszone-in-Nordsyrien-4653260.html?seite=all

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge