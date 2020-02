Deutsche Schüler singen auf Chinesisch “Lass die Welt von Liebe erfüllt sein” für Wuhan und für China.

Schülerinnen und Schüler des Essener Burggymnasiums verfolgen täglich die Lage in China und sind ebesorgt über das Ausmaß der Coronavirus-Epidemie. Am 31. Januar haben sie Solidaritätsbriefe an ihre chinesischen Partnerschulen in Shanghai und Kunming geschrieben. Hier singt der Chinesische Chor das bekannte chinesische Lied „Lass die Welt von Liebe erfüllt sein“ für Wuhan und für China. Viele Chormitglieder waren im Oktober 2019 bei einem Herbstcamp in Wuhan und fühlen sich der Stadt eng verbunden.

