Bolivien verfügt mutmaßlich über die zweitgrößten Lithiumressourcen, Venezuela über die größten Erdölreserven des Planeten. Wer sich die unter den Nagel reißen will, braucht an der Spitze dieser Länder Leute wie Guaidó, Áñez oder den Faschisten Bolsonaro.

Den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/371824.offensichtliche-farce.html

