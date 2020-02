In die Katastrophe stolpern – Daniel McAdams (erschienen am 1.2.2020 auf Ron Paul Institute for Peace and Prosperity)

Es besteht eine echte Gefahr für außenpolitische Berater und Analysten – und insbesondere für diejenigen, denen sie dienen -, wenn sie sich in einer Blase, einem Echoraum, befinden und alle ihre Schlussfolgerungen auf fehlerhaften Eingaben beruhen. Es ist natürlich noch schlimmer, wenn sie glauben, sie könnten ihre eigene Realität schaffen und Ergebnisse erfinden, die Hand und Fuß haben. Unter diesen Umständen laufen die Dinge selten wie geplant.

weiterlesen hier:

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_02_02_stolpern.htm

