Venezuela: Guaidos gescheiterte Auslandsreise endet mit einem Flopp. (Popular Resistance)

Juan Guaidó proklamierte sich vor einem Jahr zum Präsidenten Venezuelas, doch trotz mehrfacher Putschversuche übernahm er nie die Macht und seine Unterstützung verschwand schnell. Nun, da seine neuste Auslandsreise zu Ende geht, wird Guaidó auch weltweit immer weniger unterstützt . Anstatt wie ein Präsident auszusehen, wirkt er clownisch. Anstatt neue Pläne zu entwickeln, um zu versuchen, Präsident Maduro zu stürzen, hat er keine konkreten Zusagen seitens der europäischen Regierungen, die trotz Guaidós Bitte um Unterstützung mehr Sanktionen zu verhängen als die Vereinigten Staaten, abgewinkt haben.

Trotz seiner Misserfolge wird nach US-amerikanischem Recht die Scharade von den Gerichten begleitet, solange US-Präsident Trump ihn als Präsidenten Venezuelas anerkennt. Dies ist die Situation, mit der wir konfrontiert werden, wenn wir am 11. Februar wegen „Eingreifens in bestimmte Schutzfunktionen“ angeklgt durch die Trump-Administration vor Gericht stehen. Im Gerichtssaal ist Guaido der Präsident, obwohl er außerhalb des Gerichtssaals nie Präsident war. Erfahren Sie unter DefendEmbassyProtectors.org mehr über den Prozess und was Sie tun können, um uns und unsere Mitangeklagten zu unterstützen.

Guaidó wird noch schwächer zurückkehren, als er gegangen ist

Bei seinem großen Finale in den Vereinigten Staaten an diesem Wochenende machte Guaidó seinen Wunsch deutlich, US-Präsident Trump zu treffen. Es gab drei Möglichkeiten – in Davos reiste Trump ab, bevor Guaidó eintraf. In Miami ließ Trump die Guaidó- Rallye aus, um Golf zu spielen. und am Mar-a-Lago wurde Guaido nicht zur Super Bowl Party eingeladen. Guaidó war nur eine kurze Autofahrt von Mar-a-Lago entfernt, aber Präsident Trump hat ihn nie angerufen. Die Washington Post berichtete , „ das Fehlen einer Begegnung – auch ein Fotomotiv – als Zeichen der Trump mangelnden Interesse an Venezuela zu einem Zeitpunkt getroffen werden könnte , wenn Guaidó seinen Kreuzzug zu halten gegen Maduro am Leben zu halten versucht …“ Die Washington Post hat auch darauf hingewiesen dass Trump nicht zu Guaidós Veranstaltung in Miami erschien, obwohl mehrere Politiker, darunter Debbie Wasserman Schultz und Marco Rubio, anwesend waren.

Geoff Ramsey, Direktor des venezolanischen Programms bei der rechten Anti-Maduro-Organisation in Washington füt Lateinamerika, erklärte gegenüber der Wahington Post: „In die USA zu reisen, ohne sich mit Trump zu treffen, ist ein Risiko für Guaidó.“ „Das Thema Venezuela hat für Trump keine Priorität.“ Michael Shifter, Präsident des in Washington ansässigen Organisation für Interamerikanischen Dialog, der auch den Putsch unterstützt, sagte gegenüber Associated Press: „Wenn Trump nicht mit Guaidó zusammentrifft, dann hat das Priorität.“ und dies würde ernste Fragen über das anhaltende Engagement der Regierung gegenüber dem Interimspräsidenten Venezuelas aufwerfen. “

Guaidó befand sich zu Hause in einem steilen Niedergang, als er Venezuela verließ und die Präsidentschaft der Nationalversammlung verlor, da sich sogar ein Großteil der Opposition gegen Maduro gegen ihn aussprach. Seine Unterstützung ging in erster Linie von den Vereinigten Staaten und Präsident Trump aus. Die USA haben rechte Regierungen in Lateinamerika und ihren westlichen Verbündeten daran gehindert, den gescheiterten Staatsstreich offen aufzugeben. Aber jetzt, da Guaidó die sichtbare Unterstützung von US-Präsident Trump verliert, wird es schwieriger, die Unterstützung dieser Länder aufrechtzuhalten. Die schwache, schrumpfende Marionette befindet sich möglicherweise auf seiner letzten Tour als betrügerischer „Präsident“.

Ein Jahr nach seiner selbst erklärten Präsidentschaft und fünf gescheiterten Putschversuchen war Guaidó keinen Tag, nicht einmal eine Minute lang Präsident von Venezuela. Der Staatsstreich von Trump schlug wiederholt fehl, weil die Menschen in Venezuela Präsident Maduro und das Militär unterstützen und der konstitutionellen Regierung die Treue halten. Am 6. Januar fasste die NY Times die Situation mit einer Überschrift zusammen: „ Amerika warf seine Macht hinter Juan Guaidó, als er die Präsidentschaft in Anspruch nahm, eine direkte Herausforderung für Präsident Nicolás Maduro. Ein Jahr später hat die Trump-Administration wenig zu zeigen. “

Guaidós Auslandsreise war ein letzter Versuch, seinen schwindenden Coup wiederzubeleben. Ein paar Stunden bevor das Parlament für einen Austritt aus der EU gestimmt hatte, hatte er ein kurzes Foto-Op mit Premierminister Boris Johnson. Guaido wandte sich dann an die fragmentierende EU, um weitere Fotos zu machen . Er forderte weitere illegale Sanktionen gegen Venezuela, die das venezolanische Volk sicherlich verärgern und seinen politischen Niedergang beschleunigen werden.

Der Jahrestag einer imaginären Regierung

Lateinamerika rebelliert gegen den Neoliberalismus, und paradoxerweise ging Guaidó beim Treffen der globalen Oligarchen in Davos auf den Punkt. Selbst der Pro-Coup der New York Times gab Guaidó schlechte Kritiken . Sie schrieben: „Letztes Jahr um diese Zeit wäre Juan Guaidó der Toast von Davos gewesen. . . Aber als Herr Guaidó die Runde bei der diesjährigen Zusammenkunft von Politikern und Geschäftsleuten machte – nachdem er trotz eines Reiseverbots zu Hause nach Europa gekommen war – wirkte er wie ein Mann, dessen Moment vergangen war. “Die Times berichtete, dass„ Nicolás Maduro, [ist] noch immer fest in der Macht verankert. “

Die venezolanische Analyse berichtet, dass in Davos „der Oppositionsführer am Rande des Gipfels mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen sollte. Die Begegnung von Angesicht zu Angesicht kam jedoch nicht zustande … “ Mision Verdad fasste es zusammen und schrieb:„ Guaidó wird nicht in Ruhm baden, sondern im Zorn der globalen Gesellschaft und den Intrigen, die seine Crash-Cart-Tour für die europäischen Staats- und Regierungschefs hinterlassen hat. “ Das Scheitern in Davos ist eine „gute Möglichkeit, den ersten Jahrestag seiner imaginären Regierung darzustellen“.

Der Schwerpunkt seiner Reise lag auf seinen wiederholten Misserfolgen, wie die Times berichtete: „Der umkämpfte Venezolaner verbrachte die meiste Zeit damit, Fragen zu beantworten, warum es ihm nicht gelungen war, Herrn Maduro zu stürzen.“ Guaidó, fügte die Times hinzu, hat keine neuen Ideen Guaidó bemühte sich, neue Ideen zu liefern, wie die Regierungen den Druck auf Maduro verstärken könnten. Venezuela steht bereits unter schweren Sanktionen, die es bisher nicht geschafft haben, ihn zu vertreiben. “

Die New York Times ist zwar weiterhin ein Vehikel für Fehlinformationen über Venezuela und Präsident Maduro, aber sie haben diese Zusammenfassung korrekt wiedergegeben: „Aber ein Jahr mit hochkarätigen Manövern von Herrn Guaidó – wie der Versuch , das Militär zu überreden , sich gegen den Präsidenten zu wenden und es zu versuchen die dringend benötigte humanitäre Hilfe über die Grenze zu bringen – es gelang ihm nicht, Herrn Maduro zu Fall zu bringen, der die feste Kontrolle über das Militär und die Ressourcen des Landes behält . “

Nach Davos reiste Guaidó nach Spanien, wo sich die neue linke Koalition Spaniens weigerte, dem Politiker eine Audienz bei Ministerpräsident Pedro Sánchez zu gewähren. Stattdessen hielt Außenminister Arancha González Laya ein kurzes Treffen mit ihm ab. Um diese Beleidigung noch zu verstärken, traf Verkehrsminister José Luis Ábalos am Madrider Flughafen mit Venezuelas Vizepräsident Delcy Rodríguez zusammen, dem die Einreise in die EU untersagt ist. In Kanada hatte er einen Fototermin mit Justin Trudeau, aber Guaidó zeigte seine amateurhafte Inkompetenz, als er behauptete, dass Kuba Teil der Lösung des politischen Konflikts in Venezuela sein sollte. Beamte sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten lehnten diese Idee schnell ab.

Er beendete seine Reise in Miami und wartete auf den Anruf von Präsident Trump – ein Anruf, der nie kam.

Das Scheitern von Guaidó war offensichtlich, als er seine falsche Präsidentschaft erklärte

Für diejenigen von uns, die Venezuela genau verfolgen, ist das Scheitern von Guaidó keine Überraschung. Seine Selbsternennung verstieß gegen das venezolanische Recht und es war offensichtlich, dass Maduro mit breiter öffentlicher Unterstützung die Wiederwahl gewonnen hatte. Die Venezolaner haben ein tiefes Verständnis für den US-Imperialismus und werden die Unabhängigkeit und Souveränität, für die sie seit der Wahl von Hugo Chávez im Jahr 1998 so hart gekämpft haben, nicht aufgeben.

Zum Jahrestag seiner Selbsterklärung als Präsident berichtete Supuesto Negado spöttisch : „ Guaidó ist nicht zu seiner Jubiläumsfeier gekommen… Es wurde erwartet, dass der 23. Januar erneut als Tag der Freiheit, als Ende der Diktatur, betrachtet wird, aber niemand wirklich alles gefeiert. Keine Kerze, keine Piñata. Niemand erinnerte sich daran. Niemand rief an, um ihm zu gratulieren. Niemand ist zur Party gekommen. “

Stattdessen tanzten Mitglieder der Nationalversammlung, um die Niederlage von Guaido als Präsident der Versammlung zu feiern, und Präsident Maduro sprach bei einer großen Kundgebung in Caracas im Miraflores-Palast : „Am 23. Januar 2019 begann eine Komödie. Vor einem Jahr versuchten sie, unserem Volk einen Staatsstreich aufzuzwingen, und die Gringos gingen in die Welt, um zu sagen, dass dies schnell und einfach sein wird, und ein Jahr später haben wir es hat dem nordamerikanischen und dem europäischen Imperialismus eine Lektion erteilt! “Er kündigte auch einen Dialog mit der Opposition an, damit der Nationale Wahlrat Wahlen für die Nationalversammlung vorbereiten kann, und lud die Vereinten Nationen zuversichtlich ein, eine Delegation internationaler Beobachter für die Parlamentswahlen zusammen mit Mexiko zu ernennen , Argentinien, Panama und die Europäische Union. Er forderte Trump auf, „den Dreck“ aufzugeben und sagte: „Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Lügen von Mike Pompeo und Elliott Abrams satt hat, ist die venezolanische Regierung bereit, sich auf einen Dialog einzulassen.“

Obwohl Guaidós Besuch in Großbritannien bis Montag, den 20. unter Verschluss gehalten wurde, trafen ihn Demonstranten am 21. beim ersten Stopp seiner gescheiterten Europatournee. The Canary berichtet: „ In London wurde ein Protest gegen Guaidós Besuch organisiert. Die Demonstranten forderten, Guaidó vor Gericht zu stellen, was von der britischen Regierung nicht legitimiert wurde. Jorge Martin, der Hands Off Venezuela nach dem gescheiterten Putsch von 2002 gründete, sagte: „Diese Person sollte in Venezuela festgenommen und vor Gericht gestellt werden, weil sie versucht hat, die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen.“

Wo immer er hinging, gab es Proteste. In Brüssel wurde eine Frau festgenommen, weil sie Guaidó mit Kuchen geschlagen hatte. In Spanien , Aktivisten aus verschiedenen sozialen Organisationen vor dem Sitz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten in Madrid versammelt , um den Besuch von Guaidó mit Plakaten zu verwerfen , die Guaidó beschrieben als „Clown durch das Reich hergestellt.“ Berichtete AP , dass die Demonstranten „auf dem genannten Politiker als „Clown“ und „Marionette“ der USA. „Nein zur imperialistischen Einmischung in Venezuela und Lateinamerika“, hieß es in einem großen Banner, das auch die Unterstützung für Venezuelas Bevölkerung und Nicolás Maduro zeigte. “

In Florida veröffentlichten die Gegner des Putsches eine Erklärung: „ Anlässlich des Besuchs der US-Marionette Juan Guaidó in Miami an diesem Wochenende verurteilt die US-Koalition Hands Off Venezuela South Florida die Politik Washingtons in Bezug auf Sanktionen, Währungsstopps und andere Formen von Wirtschaftskrieg belastet jetzt die Menschen in Venezuela. . . Im vergangenen Jahr hat Washington Juan Guaidó als Werkzeug für den Versuch benutzt, die gewählte Regierung Venezuelas zu ersetzen. “Selbst in der Hochburg der Unterstützung für den Putsch in den USA sprach Guaidó nur mit 3.500 Menschen, die seinen Rückkehrplan ankündigten nach Venezuela.

Die USA geben Hunderte von Millionen für den Farce Coup aus

Die Vereinigten Staaten, die den unglaublichen Reichtum Venezuelas sehen – Öl, Gold, Diamanten, Gas, kostbare Mineralien und Süßwasser – haben Hunderte von Millionen ausgegeben, um ihre Marionette aufzustellen. Die Korruption in Guaido und die mit dem US-Dollar verbundene Korruption waren ein Grund, warum er die Kontrolle über die Nationalversammlung verlor, die derzeit die Finanzierung durch die USA untersucht .

Während Guaidó schrumpfte, wurde Maduro stärker. Maduro hat mehr als 500 bilaterale Abkommen mit China unterzeichnet , die eine langfristige wirtschaftliche Beziehung begründen. Russland hat militärische , nachrichtendienstliche und wirtschaftliche Unterstützung geleistet . Er hat neue Verträge mit dem Iran über Medizin, Ernährung, Energie und Gesundheitswesen unterzeichnet. Venezuela hat sein Ziel erreicht und mehr als drei Millionen soziale Wohneinheiten für mehr als 10 Millionen Menschen geliefert . In diesem Jahr prognostizieren Ökonomen, dass die venezolanische Wirtschaft expandieren wird und die Menschen das Land als ein Paradoxon der Stabilität betrachten . Einige meinten, Maduro sei der Mann des Jahres für das erfolgreiche Aufstehen gegen den Trump-Coup.

Besonders ironisch ist für uns, dass Guaido nie an der Macht ist und verschwindet, da wir am 11. Februar wegen eines von Telesur als „epischer Akt des Widerstands im Prozess unserer Zeit“ bezeichneten Prozesses vor Gericht stehen werden. Das Seltsame ist der Gerichtssaal Wahrscheinlich handelt es sich um einen fiktiven Raum, in dem Guaidó aufgrund von Gerichtsentscheidungen der USA Präsident ist, die es den Gerichten nicht erlauben, außenpolitische Entscheidungen des Präsidenten in Frage zu stellen. Es ist nicht klar, ob wir einen fairen Prozess bekommen werden , aber wir setzen unseren Kampf fort, um den US-Imperialismus zu beenden und für die Gerechtigkeit der Menschen in Venezuela zu kämpfen. Es ist Zeit für das Ende des US-Wirtschaftskrieges und der tragischen Regimewechselkampagne.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge