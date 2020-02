Berlin 1.2.2020 Frente Unido America Latina – Solidarität mit Lateinamerika Brandenburger Tor. Hände weg von unserem Latein-Amerika!

Zur Lage in Kolumbien – Rede von Volker Wirth, KarEn / Berlin 1.2.2020 Frente Unido America Latina



Zur Lage in Venezuela – Axel, Journalist aus Mexiko / #Berlin 1.2.2020 Frente Unido America Latina



Zur Lage in Peru, Mauro, CP Peru / #Berlin 1.2.2020 Frente Unido America Latina



Thomas und Maren #Berlin 1.2.2020 / Frente Unido America Latina



0:02 / 16:20

Nancy & Maren Begrüßung #Berlin 1.2.2020 / Frente Unido America Latina



Saludos de #Berlin – Frente Unido America Latina – Nancy Larenas, PC Chile – Febrero 2



#Berlin – Frente Unido America Latina – #HaendewegvonVenezuela 1.2.2020



Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge