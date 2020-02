Bericht aus Thailand: Durchschlagende Erfolge bei der Bekämpfung des Coronavirus durch zwei antivirale Medikamente

Thailand erzielte soeben sehr gute Ergebnisse, nachdem es einer Anweisung des Gesundheitsministeriums zufolge bei einem chinesischen Patienten, der sich wegen einer ernsthaften Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus befindet, eine Mischung aus zwei antiviralen Medikamenten angewendet hatte.

Der Zustand des Patienten verbesserte sich innerhalb von 48 Stunden erheblich, nachdem das Ärzteteam beschlossen hatte, bei seiner Behandlung ursprünglich gegen HIV und Influenza eingesetzte antivirale Medikamente zu verwenden. Dies teilte ein Arzt des staatlichen Rajavithi-Krankenhauses, der den Patienten behandelt, Reportern mit.

Die Ärzte gaben der Frau eine Kombination aus dem Grippe-Medikament Oseltamivir und den zur Behandlung von HIV eingesetzten antiviralen Wirkstoffen Lopinavir und Ritonavir. Der Medikamentenmix wird jetztz im Labor weiter getestet werden.

Das neue Testergebnis des Patienten war danach ebenfalls negativ, sagte der Arzt.

Thailand hatte zum Zeitpunkte der Veröffentlichung dieses Artikels 19 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion – 11 Patienten sind immer noch im Krankenhaus und der Rest ist nach Hause zurückgekehrt. Laut einer Erklärung des Gesundheitsministeriums überwacht das Land zur Zeit 311 mögliche Fälle in Krankenhäusern.

Der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Chanvirakul sagte am Sonntag, dass die Nation am 4. Februar mehr als 100 Menschen aus Wuhan repatriieren wird, nachdem sie die medizinische Untersuchung in China bestanden haben. Sie werden nach ihrer Rückkehr nach Thailand für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden.

