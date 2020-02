Nach Berichten, nach denen die USA mehrere hundert Millionen in ihre Luftwaffen-Stützpunkte Ramstein (bei Kaiserslautern) und Spangdahlem (Eifel) investieren wollen, fordert Oskar Lafontaine, Chef der Linksfraktion im Saarland, eine Schließung der Anlagen.

https://www.pfaelzischer-merkur.de/region/oskar-lafontaine-airbases-ramstein-und-spangdahlem-schliessen_aid-48669381?fbclid=IwAR0Yp6-DS9T137EwcqQ0n4KERLHs9Z9xHLJfQesMhCuAQFujeRNddTZ6ZgQ

