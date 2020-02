Heiko Maas droht den Briten nach dem Brexit und sagt: „Wir wollen die engstmögliche Partnerschaft.“

Heiko Maas droht den Briten nach dem Brexit: „Zur Offenheit gehört: Wir alle wollen null Zölle und null Handelsschranken. Aber das heißt auch: null Dumping und null unfairer Wettbewerb. Und ohne ähnliche Standards beim Schutz von Arbeitnehmerinnen und Verbrauchern, aber auch der Umwelt, kann es keinen vollen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt geben. “

Das wagt den Briten ausgerechnet der Außenminister Deutschlands zu sagen, das sich mit seinem eigenen Sozialdumping und Niedriglohnsektor nicht nur den Wettbewerbsvorteil in der EU geschaffen, sondern damit in der EU auch die Austeritätspolitik durchgesetzt hat! (dp)

https://www.zeit.de/politik/2020-01/brexit-grossbritannien-eu-handelspolitik-sicherheitspolitik-heiko-maas

29.1.2020

Brexit: Wir wollen die engstmögliche Partnerschaft

Großbritannien verlässt die EU, trotzdem spielen wir weiter im gleichen Team. Bei Klimaschutz, bei Friedens- und Zukunftsfragen – wir müssen an einem Strang ziehen.

Ein Gastbeitrag von Heiko Maas

