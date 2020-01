30. Januar 2020 Thomas Pany

Auch Frankreich hat ein großes Problem mit Wohnungen für Menschen, die wenig Geld haben. Ungefähr 900.000 Personen sind auf Behelfslösungen angewiesen. Sie haben entweder gar kein Dach über dem Kopf, sind in einer Pension untergebracht, finden Unterschlupf in Campingplätzen oder anderen „Zeltstädten“, im besten Fall bei Bekannten, Freunden oder Familienmitgliedern

https://www.heise.de/tp/features/Frankreich-Eine-Million-friert-weil-Heizen-zu-teuer-ist-4649874.html

