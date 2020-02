#23Ene Sostuvimos un encuentro con la Canciller de #Alemania Angela Merkel. Nos reafirmó su apoyo y respaldo a la causa venezolana. Todos juntos tenemos la capacidad de hacer la diferencia en Venezuela. Gracias por el apoyo. #AgendaInternacionalDavos pic.twitter.com/9qqzQc1L7U — Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2020

Der gescheiterte Putschist sowie zweifach selbst ernannte „Interimspräsident“ und „Parlamentspräsident“ Venezuelas traf sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Davos. Das wirft Fragen auf, denn EU-Partner und selbst US-Präsident Trump verzichteten bewusst auf ein Treffen.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/236d

