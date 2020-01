Venezuela: Präsident der Nationalversammlung will US-Finanzierung der rechten Opposition unter Juan Guaido untersuchen. (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/venezuelan-parliament-to-investigate-us-funding-to-guaido-20200120-0011.html Der Präsident der Nationalversammlung, Luis Parra, kündigte die Einsetzung einer Kommission an, die die Finanzierung von USAID für die von Juan Guaido angeführten rechten oppositionellen Sektoren untersuchen soll. Luis Parra ist selbst Mitglied einer Oppositionspartei, die Juan Guaido Korruption vorwirft. Der Präsident der Nationalversammlung (NA), Luis Parra, kündigte am Montag an, dass das Parlament eine Sonderkommission benennen wird, die die Verwendung der mutmaßlichen humanitären Hilfsgelder untersuchen wird, die an Sektoren der extremen Rechten Venezuelas von der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) geleistet wurde.

Er gab auch an, dass ein Antrag an die US-Behörden gerichtet wird, in dem darum gebeten wird, die von USAID bereitgestellten Ressourcen zu untersuchen, weil „wir nicht wissen, wohin das Geld fließt“. „Wir verlangen, dass die Skandale wie der Cucutazo und der unsachgemäße Umgang mit den Ressourcen untersucht werden sollten. Wir fordern, dass dem Land in einer Angelegenheit die Wahrheit offenbart wird“, sagte er. Er bestand darauf, dass das Parlament als autonome Macht eine Untersuchung fortsetzen werde, um den Bestimmungsort der Ressourcen zu bestimmen. „Wir werden weiterhin auf einem transparenten Management bestehen“, sagte er. Früher am Tag gab Parra über Twitter bekannt, dass USAID seit 2017 467 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hat. Davon hat der Kongressabgeordnete Juan Guaidó seit Januar 2019 180 Millionen US-Dollar erhalten, wie die venezolanische Nachrichtenagentur AVN auf ihrer Website mitteilt. Der selbsternannte Präsident von Venezuela, Juan Guaido plant während dieser Angriffe durch den oppositionellen Präsidenten der Nationalversammlung die Einrichtung einer „Präsidentenkommission“ zur Restrukturierung von teleSUR, um seinen Interessen gerecht zu werden und einen Kanal bereitzustellen, der ihm hilft, relevant zu bleiben. Da ihm die Unterstützung der Bevölkerung fehlt, um als Präsident Venezuelas anerkannt zu werden, sucht Guaido weiterhin nach alternativen Mitteln, um der Bolivarischen Republik Schaden zuzufügen.

