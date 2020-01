Frankreich, das etwas andere Land: Wenn Polizisten Feuerwehrleute verprügeln (RT Deutsch)

Seit Jahren leidet die Feuerwehr unter Personalmangel. Auch nehmen gewalttätige Übergriffe auf Feuerwehrleute zu. Am Dienstag protestierten Feuerwehrmänner in Paris. Von der ebenfalls leidgeprüften französischen Polizei gab es statt Solidarität Tränengas und Hiebe.

von Timo Kirez

Der Demonstration am Dienstag gingen monatelange Streikaktionen voraus. Die Feuerwehrleute verlangen eine deutliche Anhebung der Sicherheitszulage, die derzeit 19 Prozent ihres Lohnes beträgt.

„Es handelt sich um eine Zulage unseres Gehalts, die seit 1990 nicht mehr erhöht wurde. Wir sind Tag und Nacht da, wir stellen uns nicht an, aber heute werden uns nicht einmal mehr die Mittel gegeben, um unsere Arbeit zu tun, unsere Arbeit verschlechtert sich, also wie machen wir das? Ehrlich gesagt, wir müssen aufpassen!“, erklärte ein ernüchterter Feuerwehrmann aus dem Norden des Landes in die Mikrofone des Radiosenders RTL.

Hintergrund der Proteste sind zum einen Personalkürzungen und zum anderen zunehmende gewalttätige Übergriffe auf Feuerwehrleute. Auch die geplante große Rentenreform Macrons sorgt für Ärger. Die Wut der Feuerwehrleute entlud sich schließlich am Dienstag, als streikende Feuerwehrmänner die Pariser Ringstraße blockierten.

Anschließend gab es eine Kundgebung, die vom Place de la République in Richtung Place de la Nation startete. Dabei entzündeten die Feuerwehrleute Knallkörper, setzten sich symbolisch „in Brand“ und sorgten mit ihren Sirenen für ohrenbetäubenden Lärm.

Im Verlauf der Kundgebung kam es auch zu gewalttätigen Zusammenstößen mit Polizeikräften. Dem französische Journalisten Jonathan Moadab gelang es, mehrere Szenen einzufangen. Auf diesem Clip sieht man den Protestzug der Feuerwehleute auf einem Pariser Boulevard, die während ihres Umzuges die Nationalhymne „Marseillaise“ anstimmen:

Hier weiter im Artikel und zu den Videos:: https://deutsch.rt.com/europa/97436-frankreich-das-etwas-andere-land-wenn-polizisten-feuerwehrleute-verpruegeln/

