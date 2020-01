Beziehungen zwischen Venezuela und Iran. Neue Abkommen für Medizin, Produktion, Ernährung, Energie und Gesundheit (popularresistance.org)

Der Außenminister der Bolivarischen Republik Venezuela, Jorge Arreaza, kündigte an, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres die IX. Gemischte Kommission Venezuela-Iran stattfinden wird, um neue Kooperationsabkommen in Bereichen wie Energie, Ernährung, Gesundheit und Soziales zu unterzeichnen auch zur Herstellung von Arzneimitteln. „Wir hoffen sehr bald in der Lage zu sein, das IX. Hochrangige Treffen der Gemeinsamen Kommission zwischen Iran und Venezuela hier in Teheran durchzuführen. Das muss in den nächsten Monaten geschehen, in der ersten Hälfte dieses Jahres, und wir werden dort neue Kooperationsvereinbarungen in Bereichen wie Energie-, Lebensmittel-, Gesundheits- und Medizinproduktionskooperation unterzeichnen, um unsere Mitarbeiter zufrieden zu stellen “, sagte Arreaza In einer Pressekonferenz bot er diesen Dienstag in Teheran an.

In seiner Erklärung vor den Medien, in der er Einzelheiten des Treffens mit den Behörden der persischen Nation darlegte, sagte Arreaza, Venezuela habe vom Iran viel gelernt, um „unsere Wirtschaft zu entwickeln und die von den Vereinigten Staaten verhängte Blockade zu umgehen“.

„Die Aggressionen gegen Teheran haben dazu beigetragen, unsere Beziehungen zugunsten der Völker und des Multilateralismus zu stärken. Kein Staat hat die moralische Rechtfertigung, den Iran zu sanktionieren „, sagte er und bestätigte, dass“ Venezuela und der Iran angesichts der US-Aggressionen dem Frieden verpflichtet sind „.

„Länder, die angegriffen werden und die die Verteidigung ihrer Völker übernehmen, die sich dem Imperialismus widersetzen, sind Medien ausgesetzt, und es gibt psychologische Kampagnen, um ihre Realität zu verzerren, wie gegen Länder wie Syrien, Iran, Nicaragua, Kuba, Venezuela“, sagte Arreaza und forderte die Leitmedien auf keine falschen Nachrichten zu verbreiten, in denen sie auf diese Nationen des Terrorismus bezichtigen,

Der Außenminister verurteilte den US-Bombenanschlag auf den Flughafen in Bagdad, bei dem der iranische General Qassem Soleimani getötet wurde, und stellte fest, dass der iranische Beamte einen mutigen Kampf gegen den Islamischen Staat anführte.

In Bezug auf die politische Lage Venezuelas sagte er: „Venezuela vertraut seinen Streitkräften und hofft, dass kein lateinamerikanisches Land versuchen wird, uns mit der Berufung auf den Tiar anzugreifen“ (Interamerikanischer Vertrag über gegenseitige Unterstützung).

Er wies darauf hin, dass die großen Probleme Venezuelas in diesem Jahr die Entwicklung von Strategien zur Erreichung eines Wohlstands der Menschen umfassen. „Wir konzentrieren uns auf die Lösung, wie wir die Bedürfnisse der Menschen in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, Ernährung und Dienstleistungen erfüllen können, wenn es aufgrund der Blockade schwierig ist, das Finanzmittel zu importieren und zu nutzen.“

Am Sonntag traf Außenministerin Arreaza in der Islamischen Republik Iran ein, um eine hochrangige Arbeitsagenda zu erarbeiten, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen zu stärken.

