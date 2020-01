Aufbau von Solidarität und Freundschaft mit China: Notizen von einer Reise in die Volksrepublik (Telesur)

Zwischen dem 27. Dezember und dem 7. Januar nahm ich an einer China Silk Road Tour teil, die von der ehemaligen US-Kongressabgeordneten Cynthia McKinney geleitet und von dem chinesisch-amerikanischen Aktivisten Lee Siu Hin organisiert wurde. Unter den 20 Delegierten gab es verschiedene Richtungen der politischen Ideologie, aber wir waren uns einig in unserer Opposition gegen den wachsenden Kalten Krieg der USA und ihrer Partner, der sich in erster Linie gegen China richtet und das Entstehen einer multipolaren Welt verhindern soll.

Wir verbrachten jeweils drei Tage in Peking, Xi’an (Hauptstadt der Provinz Shaanxi und eine der ältesten Städte Chinas), Dunhuang (eine kleine Oasenstadt, die als wichtige Station auf der alten Seidenstraße diente) und Ürümqi (Hauptstadt) der Uigurenregion Xinjiang). China ist riesig, aber diese Reiseroute, die sich über den Norden des Landes erstreckt, hat es uns ermöglicht, ein gewisses Verständnis für seine Vielfalt zu entwickeln.

Wenn man in Peking, Xi’an, Dunhuang und Ürümqi herumläuft, fällt einem sofort auf, wie sauber, modern, sicher und gut organisiert die chinesischen Städte sind. Die U-Bahn ist billig, umfangreich, effizient und einfach zu nutzen. Überall gibt es öffentliche Toiletten. Die Straßen sind makellos. Die Leute wirken freundlich und selbstbewusst. Bemerkenswerterweise sieht man keine Bettler oder Menschen, die auf der Straße schlafen. Alle Mitglieder der Delegation, die in London oder New York leben, äußerten sich zum Kontrast.

In Gesprächen mit der Chinesischen Akademie für Marxismus und dem Pekinger Volksverband für Freundschaft mit dem Ausland konnten wir mehr über die Wohnsituation in China erfahren. Etwa 90 Prozent der chinesischen Familien besitzen ein Eigenheim (und die meisten dieser Häuser sind Eigentum ohne Hypothek). Die restlichen 10 Prozent leben in stark subventionierten Sozialwohnungen oder in Unterkünften, die Wanderarbeitnehmern von ihren Arbeitgebern zur Verfügung gestellt werden. Die letztgenannte Gruppe – Wanderarbeiter aus ländlichen Gebieten – profitiert auch von der Tatsache, dass die chinesische Revolution den Feudalismus und das Vermietersystem auf dem Land ausgerottet hat. Wenn die Arbeit in der Stadt versiegt, haben Wanderarbeiter die Möglichkeit, auf ihr Land zurückzukehren . Infolgedessen gibt es keinen der städtischen Slums, die in vielen asiatischen Ländern so verbreitet sind.

Die Wohnsituation ist keineswegs perfekt – es sind erhebliche Ungleichheiten aufgetreten, insbesondere zwischen Stadtbewohnern (die in der ersten Phase der Wohnungsreform ihre Wohnungen zu sehr niedrigen Kosten kaufen konnten) und Dorfbewohnern und Migranten; Die Regierung arbeitet jedoch intensiv an der Lösung verschiedener wohnungsbedingter Probleme: Verhinderung von Spekulationen, Liberalisierung des Hukuo-Systems (Haushaltsregistrierungssystem), Bau von Millionen von Sozialwohnungen zu günstigen Preisen und erhebliche Investitionen in die Entwicklung kleinerer Binnenstädte um das Ungleichgewicht zwischen den großen Städten an der Ostküste und dem Rest des Landes auszugleichen.

Grundsätzlich das Problem der Obdachlosigkeit in einem riesigen asiatischen Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern zu lösen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Für die meisten anderen Länder in Asien und Afrika, die keine gründlichen Landrevolution hatten, ist es äußerst schwierig, die Obdachlosigkeit sinnvoll zu bekämpfen. In den entwickelten kapitalistischen Ländern sind die Ressourcen vorhanden, um das Problem anzugehen, aber das politische System ist auf die Bedürfnisse der Reichen zugeschnitten, und daher hat Obdachlosigkeit einfach nie Priorität. Kurz gesagt, es ist eines der großen sozioökonomischen Probleme, die nur der Sozialismus gelöst hat.

Ungleichheit angehen

Die Ungleichheit der Wohnverhältnisse hängt mit dem größeren Problem der Ungleichheit zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, zwischen Küsten- und Binnengebieten sowie zwischen Stadtbewohnern und Wanderarbeitnehmern zusammen. Das chinesische Entwicklungsmodell in den 1980er und 1990er Jahren basierte darauf, den großen Handelsstädten an der Südostküste die Möglichkeit zu geben, sich zuerst zu entwickeln, ausländisches Kapital und neue Technologien anzuziehen, indem ein riesiger Pool kostengünstiger, gut ausgebildeter und fleißiger Arbeitskräfte angeboten wurde. Viele dieser Arbeiter waren Migranten – normalerweise Menschen in den Zwanzigern -, die vom Land kamen, weil sie mit schlecht bezahlter Fabrikarbeit mehr verdienen konnten als mit ihrem Land (mit 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber nur 6 Prozent davon) Ackerland, Überbevölkerung des ländlichen Raums ist seit vielen Jahrhunderten ein hartnäckiges Problem in China.

Das System der Wanderarbeitnehmer ist für ausländisches Kapital besonders attraktiv, da die Unternehmen ihre Entlohnung auf die Kosten eines einzelnen Arbeitnehmers und nicht auf die Kosten einer ganzen Familie stützen können das Dorf, in dem das Arbeitskräfteangebot die Nachfrage übersteigt).

Die chinesische Regierung erkennt an, dass dieses System zu Ungleichheit geführt hat und dass die Millionen von Wanderarbeitnehmern von Chinas schnellem Wachstum weit weniger profitiert haben als der Großteil der übrigen Bevölkerung. In einer Situation, in der es praktisch kein Kapital hatte und dringend Investitionen anziehen musste, um seine Technologie zu entwickeln und sich in die Weltwirtschaft zu integrieren, blieb China jedoch nur die Wahl, eine Pro-Kapital-Politik umzusetzen. Seit Ende der neunziger Jahre verfügt China über die materielle Grundlage, um allen Arbeitnehmern deutlich verbesserte Lebensbedingungen zu bieten.

Im Hinblick auf den Schutz der Rechte von Wanderarbeitnehmern in den Großstädten bestehen die beiden wichtigsten politischen Maßnahmen darin, höhere Löhne und bessere Bedingungen zu fordern und das Hukuo-System schrittweise durch eine Aufenthaltserlaubnis zu ersetzen, die langfristigen Wanderarbeitnehmern den Zugang zum EU-Arbeitsmarkt ermöglicht volle Palette von Rechten und Dienstleistungen für die Bewohner der Stadt.

Die Regierung verfolgt auch eine breitere Strategie der Neuausrichtung und fördert die Entwicklung kleinerer Städte im Westen, Norden und im Zentrum des Landes. Zu diesem Zweck wurde in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche Infrastruktur entwickelt. Das ganze Land ist über Hochgeschwindigkeitszüge und Straßen verbunden. Moderne Energie ist überall verfügbar und der Internetzugang ist praktisch universell. Obwohl Xinjiang historisch gesehen die ärmste Region des Landes war, empfanden wir es als fast so modern und entwickelt wie Peking, mit Straßen von guter Qualität, 4G-Internet, reichlich Wohnraum und einem neu eröffneten U-Bahn-System.

In Dunhuang, einer kleinen Stadt mit rund 180.000 Einwohnern, fuhren wir mit dem örtlichen Netz von Elektrobussen, die regelmäßig durch die Stadt fahren. Wir sind auch auf den Gansu Dunhuang Solar Park gestoßen, eine der großen neuen Industrien in der Region. Mit einer jährlichen Nettoenergieleistung von rund 80 GWh ist es enorm groß. China war im vergangenen Jahr für 32 Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien verantwortlich und wird zunehmend als weltweit führend bei der Verhütung von Klimakatastrophen anerkannt . Der Schritt zur grünen Entwicklung passt perfekt zu seiner Ausgleichsstrategie, und im ganzen Land werden Solarparks und andere Kraftwerke für alternative Energien errichtet.

Wir fuhren mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Peking nach Xi’an und von Liuyuan (Gansu) nach Ürümqi. Die Reise von Peking nach Xi’an war billig, komfortabel und schnell und dauerte etwas mehr als vier Stunden, um eine Strecke zurückzulegen, die ungefähr derjenigen zwischen New York City und Chicago entsprach. Diese Reise würde mit dem Zug mindestens 19 Stunden dauern und ein Vielfaches mehr kosten . Chinas staatseigenes Hochgeschwindigkeitsnetz ist mit Abstand das größte der Welt. Tatsächlich macht es zwei Drittel der globalen HSR-Kapazität aus. CRRC, der staatliche Zughersteller, arbeitet derzeit an Magnetschwebezügen, die mit 600 km / h fahren werden – ungefähr doppelt so schnell wie die derzeitige HSR.

Chinas Vision für die kommenden 20 bis 30 Jahre konzentriert sich darauf, diesen Prozess des Ausgleichs fortzusetzen, Wohlstand im ganzen Land zu verbreiten und zu einem Entwicklungsmodell überzugehen, das hochinnovativ, technologisch, ökologisch, lokal und vernetzt ist.

Luftverschmutzung

Viele Menschen verbinden China mit einem erschreckenden Ausmaß an Umweltverschmutzung. Unsere Erfahrung war, dass die Luftverschmutzung in Peking spürbar, aber nicht schrecklich ist. Alle Einwohner sagen, es hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert. Wir haben bei der Pekinger Volksvereinigung für Freundschaft mit dem Ausland erfahren, dass der derzeitige Bürgermeister von Peking, Chen Jining, ein Umweltingenieur ist, der von 2015 bis 2017 am Imperial College London promoviert und Chinas Umweltminister war. Er war stark fokussiert zur Verringerung der Luftverschmutzung und der Treibhausgasemissionen und zur Etablierung Pekings als globaler Innovator im Kampf gegen die Umweltkatastrophe. Eine der jüngsten Neuerungen war das Verbot des Kaufs von Autos mit innerer Verbrennung. Wenn Sie also ein neues Auto kaufen, muss es mit neuer Energie betrieben werden.

Ähnliche Prozesse finden in ganz China statt, da die Regierung versucht, die Luftverschmutzung und die Treibhausgasemissionen gleichzeitig zu bekämpfen. Obwohl Chinas schnelles Wirtschaftswachstum nicht zuletzt auf seinem reichlichen Angebot an billiger Kohle beruht, nimmt Kohle einen immer geringeren Anteil an seinem Energiemix ein (von 80 Prozent auf 60 Prozent im letzten Jahrzehnt), und China ist dabei Mit Abstand der größte Investor und Innovator in der Solar- und Windenergie.

Misshandlung von Muslimen

Die westlichen Medien haben eine eindringliche Darstellung der Unterdrückung der muslimischen Minderheit durch China erstellt. Vor allem wird von der Existenz von Konzentrationslagern in Xinjiang berichtet, in denen Millionen von Menschen ihre religiösen und Menschenrechte verweigert werden. Das US-Repräsentantenhaus hat kürzlich das Gesetz über die Menschenrechtspolitik der Uiguren verabschiedet. Es fordert Sanktionen gegen China wegen der angeblichen Inhaftierung von Millionen uigurischer Muslime.

Unsere Delegation war keine Informationsreise; Wir hatten kein konkretes Ziel, die Wahrheit dieser verschiedenen Anschuldigungen zu überprüfen. Wir liefen jedoch frei um Ürümqi und das muslimische Viertel in Xi’an herum und konnten keinerlei Hinweise auf religiöse oder ethnische Unterdrückung erkennen. In Ürümqi sieht man überall Moscheen; Tatsächlich hat Xinjiang eine der meisten Moscheen pro Kopf der Welt. Auf einem langen Weg abseits der ausgetretenen Pfade sahen wir Hunderte chinesischer Muslime, die ihr charakteristisches uigurisches Kleid trugen (darunter auch Kopftücher für viele Frauen) und ohne Anzeichen dafür, dass sie in Angst vor Verfolgung lebten, ihr Leben führten. Wir haben in uigurischen Restaurants gegessen, in denen Halal-Essen serviert wurde und kein Alkohol vorhanden war.

Was stimmt, ist, dass die Sicherheitsstufe in Ürümqi viel höher ist als an den anderen Orten, die wir besucht haben. Sie gehen durch Metalldetektoren und lassen Ihre Tasche durchleuchten, wenn Sie zu einem Touristenort, Bahnhof oder einer größeren Einkaufsgegend fahren. Dies ist eine Reaktion auf eine Welle von Terroranschlägen, die von Al-Qaida-Gruppen seit den 1990er Jahren durchgeführt wurden. China hat versucht, den Terrorismus durch einen ganzheitlichen Ansatz zu bekämpfen, der Sicherheit, Armutsbekämpfung und Bildung umfasst. Es ist der letzte Teil, der innerhalb der westlichen Menschenrechtsgemeinschaft am kontroversesten war. Wo China versucht, den religiösen Extremismus mit einer seiner Meinung nach eher sanften Note zu bekämpfen – und die Menschen dazu auffordert, Kurse über religiöse Toleranz zu besuchen (im Gegensatz beispielsweise zu Guantanamo jahrelang gefangen halten und bösartigen Folterungen aussetzen) – dies wurde als ein System willkürlicher Massenhaft dargestellt. Solche weit hergeholte Propaganda des Kalten Krieges war hilfreich entlarvt von den investigativen Journalisten Ajit Singh und Max Blumenthal. Der Erfolg der Anti-Terror-Kampagne zeigt sich in der Tatsache, dass es in den letzten drei Jahren keinen Terroranschlag in Xinjiang gegeben hat.

Menschenrechte

Kurz nach dem Ende unserer Reise wurde bekannt, dass Kenneth Roth, Executive Director von Human Rights Watch, die Einreise nach Hongkong verweigert hatte. Er plante, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem er sich mit Pekings zunehmendem Angriff auf die internationalen Bemühungen zur Wahrung der Menschenrechte befasste. Dies führte in den Medien zu zahlreichen Protesten gegen den Missbrauch der Menschenrechte durch die Chinesen.

Eine Sache, die ziemlich offensichtlich ist, wenn man durch China reist und mit gewöhnlichen Chinesen spricht, ist, dass die chinesische Regierung sich sehr stark auf die Menschenrechte konzentriert. In erster Linie geht es dabei um das Recht auf Leben: zu essen, zu arbeiten, eine Ausbildung zu erhalten, eine gute Gesundheitsversorgung zu erhalten, in einem sicheren Zuhause zu leben, die Freizeit zu genießen, die eigenen Interessen zu verfolgen. In Bezug auf diese entscheidenden Rechte hat kein Staat in der Geschichte einen so starken Beitrag geleistet wie der der Volksrepublik China – kein Staat in der Geschichte hat so viele Menschen unabhängig vom Geschlecht aus der Armut befreit oder Bildung und Unterkunft für so viele Menschen bereitgestellt , ethnische Zugehörigkeit, Religion und Einkommensniveau. Die enorme Popularität der chinesischen Regierung in China ist auf die Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen zurückzuführen. Mittlerweile gibt es sehr wenig Nachfrage nach einem westlichen parlamentarischen System,

Die Aktivitäten von Human Rights Watch in Bezug auf China müssen im Hinblick auf die geopolitische Gesamtsituation betrachtet werden. Die US-Hauptstadt führt eine „Vollgerichtspresse“ gegen China an, um ihren Aufstieg zu verhindern (oder zumindest zu verlangsamen). Letztendlich wünschen sich die westlichen kapitalistischen Länder den Sturz der Regierung der Kommunistischen Partei Chinas und ihren Ersatz durch ein Regime, das bereit ist, das chinesische Volk und seine Ressourcen in den Dienst des multinationalen Kapitals zu stellen. Sie wollen eine neokoloniale Beziehung zu China, die letztendlich einen katastrophalen Schlag von ungeahnten Ausmaßen für die Menschenrechte des chinesischen Volkes darstellen würde. Dies ist der Kontext des „Pivot to Asia“, des Handelskrieges von Trump, des Medienrummels um Xinjiang und Hongkong und der endlosen Berichte von Kenneth Roth.

Sag Nein zum Neuen Kalten Krieg

Während unsere Delegation am 3. Januar in Gansu war, erhielten wir die Nachricht, dass der iranische General Qasem Soleimani von den US-Streitkräften im Irak ermordet worden war. Diese rücksichtslose und illegale Tat ist eine bedeutende Eskalation gegen den Iran. Es ist mit ziemlicher Sicherheit kein Zufall, dass Iran, China und Russland vor wenigen Tagen ihre ersten gemeinsamen Flottenübungen im Golf von Oman starteten. Ein Bündnis von China, Russland und dem Iran, das eng mit dem fortschrittlichen Lateinamerika, Südafrika, Vietnam, Syrien, dem Irak, Weißrussland und anderen Ländern zusammenarbeitet, ist eine echte Bedrohung für die Versuche der USA, ihre globale Dominanz wieder zu stärken. Trumps Ermordung von Soleimani sollte daher nicht nur als Angriff auf das iranische Volk gesehen werden, sondern auch auf das gesamte multipolare Projekt, auf das Recht der Nationen, ihre eigenen Entwicklungspfade zu bestimmen.

Angesichts der Bemühungen der neuen Kalten Krieger, China zu dämonisieren und zu untergraben, ist es wichtiger denn je, Solidarität und Freundschaft mit der Volksrepublik aufzubauen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge