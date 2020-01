Moskauer Jahreskonferenz des Expertenclubs „Roter Platz / Molotow-Club“ am 26. Januar 2020 im Haus der Union der Schriftsteller Russlands: „Geopolitische Realitäten im Jahr 2020. Russland, China, West, Naher Osten.“

Am 26. Januar 2020 fand im Haus der Union der Schriftsteller Russlands die 4. Jahreskonferenz des Expertenclubs „Roter Platz / Molotow-Club“ statt. Das Thema der Konferenz lautet „Geopolitische Realitäten im Jahr 2020. Russland, China, West, Naher Osten. “ Unter den Rednern befanden sich Experten aus Russland, der Ukraine, Uganda und den USA.

Während der Konferenz solidarisierten sich die Teilnehmer auch mit dem Internationalen Aktiontag:

Kein Krieg gegen Iran!

USA & NATO raus aus dem Mittleren Osten!

Demonstrationen in über 200 Städten weltweit!

hier zu den Videos und Fotos der Konferenz:

http://mediasobytiya.com/politicheskij-razdel/iv-ezhegodnaya-konferentsiya-kluba-ekspertov-krasnaya-ploshhad-klub-molotova-foto-i-video-26-yanvarya-2020/

