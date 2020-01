Für die, die Trump für einen Friedensmenschen halten: : Luftangriffe in Afghanistan

USA warfen 2019 mehr als 7400 Bomben ab

Unter Präsident Trump haben die US-Luftangriffe in Afghanistan stark zugenommen. Die Luftwaffe warf 2019 so viele Bomben ab wie nie im vergangenen Jahrzehnt.

