Entscheidungsschlacht im Orient – Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt. Vortrag vo Nahost-Experten Michael Lüders

Entscheidungsschlacht im Orient – Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt.

Hier Vortrag vom Nahost-Experten Michael Lüders, 21.11.2019

https://m.youtube.com/watch?v=SH66PvHJqEU, Dauer 1:18:06 h

Zitat: Es geht darum, den Iran in die Knie zu zwingen, dort das Mullah-Regime und damit den letzten Feind des Westens und Israels in der Region zu beseitigen. Damit könnten sie einen gefährlichen Flächenbrand auslösen; weil Irans Schutzmächte Russland und China dem vermutlich nicht tatenlos zuschauen werden und dies auch uns Europäer betreffen würde.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge