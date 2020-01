Berlin nimmt am 14. März im Rahmen der Solikundgebung für Lateinamerika (haendewegvonvenezuela.net) an den Internationalen SANCTIONS KILL Aktionstagen gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg teil

Internationale Aktionstage gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg

13. – 15. März 2020:

39 Länder – mehr als 1/3 der Welt leben unter den von den USA verhängten Sanktionen. Aber vom Iran über den Irak und Syrien bis nach Simbabwe, Venezuela und Kuba wehren sich die Menschen!

Am 13./15. März werden Aktionen auf der ganzen Welt die von den USA verhängten Sanktionen verurteilen. In Berlin werden wir am 14. März an der Kampagne teilnehmen.

Im Rahmen der allwöchentlichen Kundgebung:

Hände weg von Venezuela!

Solidarität mit dem fortschrittlichen Menschen in Lateinamerika!

USA raus aus Lateinamerika!

http://haendewegvonvenezuela.net

Über 1000 Organisationen und Einzelpersonen unterstützen die Internationalen Aktionstage vom 13. bis 15. März bereits! Besuchen Sie sanctionskill.org , um mehr zu erfahren und zu unterstützen.

Am 25. Januar kamen Tausende von Menschen zu über 210 Aktionen auf der ganzen Welt, um einen Krieg gegen den Iran zu fordern! Am Tag zuvor protestierten Millionen in Bagdad, um von den USA den Abzug aller Truppen zu fordern.

Allein in den letzten Wochen hat Trump weitere verheerende Sanktionen gegen den Iran, den Irak und Nicaragua angedroht. Diese Bedrohungen unterstreichen die Notwendigkeit, die Organisation fortzusetzen und ein Bewusstsein für Sanktionen sowohl in der Antikriegsbewegung als auch insgesamt zu schaffen.

Aufruf zu Internationalen Aktionstagen gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg

vom 13. bis 15. März 2020

Sanktionen Töten!

Sanktionen sind Krieg!

Sanktionen sind unverzüglich zu beenden

Sanktionen werden von den Vereinigten Staaten und ihren Juniorpartnern gegen Länder verhängt, die sich ihrer Agenda widersetzen. Sie sind eine Waffe des Wirtschaftskriegs, die zu chronischem Mangel an lebensnotwendigen Gütern, zu wirtschaftlicher Zerrüttung und chaotischer Hyperinflation, zu künstlichen Hungersnöten, Krankheiten und Armut führt. In jedem Land leiden die Ärmsten und Schwächsten ‒ Säuglinge, Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen ‒ am stärksten unter den Auswirkungen von Sanktionen.

Die von den USA verhängten Sanktionen verletzen das Völkerrecht und sind ein Instrument des „Regime Change“. Sie haben Auswirkungen auf 39 Länder und ein Drittel der Menschheit. Sie sind ein Verbrechen gegen die Menschheit, das wie eine militärische Intervention dazu dient, populäre Regierungen zu stürzen und Volksbewegungen zu zerschlagen. Sie leisten wirtschaftliche und militärische Unterstützung für rechte, pro-amerikanischen Kräfte.

Die wirtschaftliche Dominanz der USA und ihre mehr als 800 Militärbasen weltweit zwingen alle anderen Länder an den Akten der wirtschaftlichen Strangulierung teilzunehmen. Sie müssen alle normalen Handelsbeziehungen beenden, sonst laufen sie Gefahr, dass die Waffen der Wall Street auf sie selbst gerichtet werden. Die Banken und Finanzinstitute, die für die Verwüstung unserer Gemeinden im Inland verantwortlich sind, treiben die Plünderung der Länder im Ausland voran.

Viele Organisationen kämpfen seit einiger Zeit gegen Sanktionen und Wirtschaftskrieg. JETZT ist die Gelegenheit, die Bemühungen zu bündeln, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen.

Diese breit angelegte Kampagne wird Proteste und Demonstrationen, Lobbyarbeit, Petitionsaktionen und alle Formen der Bildungsarbeit umfassen.

Als ersten Schritt für diese Kampagne regen wir dazu an, Mobilisierung und Aufklärungsarbeit für die Internationalen Aktionstage gegen die von den USA verhängten Sanktionen und den Wirtschaftskrieg vom 13. bis 15. März zu organisieren.

Bitte fügen Sie Ihre Unterschrift hinzu und helfen Sie, das Thema zu verbreiten.

www.SanctionsKill.org

email: Info@SanctionsKill.org

