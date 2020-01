Sevim Dagdelen: Gegen jeden Geschichtsrevisionismus! #WeRemember #KeinVergessen und & #NieWieder

Heute vor 76 Jahren befreiten sowjetische Soldaten Leningrad, das die deutsche Wehrmacht fast 900 Tage, von September 1941 bis Januar 1944, belagert und bombardiert hatte. Mehr als eine Million Menschen überlebten dieses Kriegsverbrechen im deutschen Vernichtungskrieg nicht. Sie starben an Hunger und Kälte.

Genau ein Jahr später, heute vor 75 Jahren am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz.

Gegen jeden Geschichtsrevisionismus sage ich: Spasibo!

#WeRemember

#KeinVergessen und

& #NieWieder

