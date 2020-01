Der Libanon hat eine neue Regierung – von Karin Leukefeld, Damaskus (RT Deutsch)

Inmitten andauernder Proteste, die zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Saad Hariri führten, hat sich nun eine neue libanesische Regierung unter Hassan Diab gebildet. Das Land steht unter zunehmendem Druck des Westens und leidet unter einer schweren Finanzkrise.

von Karin Leukefeld, Damaskus

Ungewöhnlich schnell für libanesische Verhältnisse ist es dem designierten Ministerpräsidenten Hassan Diab gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Anfang November 2019 war der bisherige Ministerpräsident Saad Hariri aufgrund massiver Proteste gegen Steuererhöhungen, Korruption und eine allgemeine Finanzkrise zurückgetreten. Versuche, ihn zur Bildung einer neuen Regierung zu bewegen, schlugen fehl. Zwei weitere Kandidaten fanden nicht die Zustimmung des Parlaments. Am 19. Dezember 2019 erhielt Diab den Auftrag zur Regierungsbildung, und bereits einen Monat später steht die neue Ministerriege.

