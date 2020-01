Berlin: Global Protest Tag / USA raus aus Latein-Amerika und dem Mittleren Osten / NO War in Iran am 25. Januar 2020

25.1.20

Hände weg von unserem Latein-Amerika

Kein Krieg gegen Iran!

USA & NATO raus aus dem Mittleren Osten!

USA raus aus Lateinamerika!

Videos:

Berlin/Global Protest / NO War in Iran / USA raus aus dem Mittleren Osten u. Latein-Amerika / Jan 25

http://bit.do/fqvu3

Berlin 25.1.Grußadresse Botschaft Venezuelas. Internationale Solidarität. Hasta la victoria siempre

http://bit.do/fqvva

Berlin – Globaler Protest – Solidaridad International con Chile – 25.1.2020

http://bit.do/fqvvh

Berlin – Global Day of Protest – Solidaridad International con Latinoamerica y Iran – 25.1.2020

http://bit.do/fqvvq

Berlin Global Protest – Helmut Sonnenstädt & Christa Weber zu Chile liest – Pablo Neruda 25.1.

http://bit.do/fqvvx

#EvoEsPueblo / Jose de Bolivia./ Solidaridad Internacional Latinoamerica! #Berlin 25.1.20

http://bit.do/fqvvE

Protesta 25 de enero 2020 del grupo „Hände weg von Venezuela“/ Frente Unido America Latina frente a la embajada de Estados Unidos en la Puerta de Brandenburgo, Berlin.

Intervención sobre Chile.

REDE HIER SPANISH:

http://bit.do/fqviq

Twitter:

http://bit.do/fqvvT

http://bit.do/fqvvZ

http://bit.do/fqvv6

NACHRICHTEN LATEINAMERIKA – NOTICIAS

https://cooptv.wordpress.com/category/latin-america/

