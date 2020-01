Spendenkampagne der französischen CGT – Kassen der Gewerkschaften zur Auszahlung des täglichen Streikgeld zunehmend leerer

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

Wie Ihr alle wißt und wie auch diese Woche durch die Medien sickerte, bahnt sich in Frankreich ein Kräftemessen zwischen den Streikenden in Frankreich und Macron an, wer den längeren Atem hat. Macron will die Streiks einfach aussitzen und seine neoliberale Agenda, die erklärtermaßen an das „vorbildliche“ deutsche Modell angelehnt ist, durchsetzen. Die Gewerkschaften – allen voran die CGT und mit ihr verbunden auch die Gelbwestenbewegung haben in den letzten Monaten den bisher größten zusammenhängenden Streik seit Mai 68 durchgesetzt, jedoch sehen sich viele Kollegen und Kolleginnen mittlerweile finanziell am Anschlag, weil die Kassen der Gewerkschaften zur Auszahlung des täglichen Streikgeld sich zunehmend leeren und deswegen auch die Moral der Streikenden selbst droht zu sinken, vor allem dann, wenn hinter deren Einkommen noch Familien stehen.

Eine Kollegin der Partei die Linke hat auf einer Veranstaltung gestern glaubhaft eine Spendenkampagne der CGT vorgestellt, zu deren Zweck die CGT ein Flugblatt zur Einwerbung von Spenden erstellt hat, das ich Euch gerne weiterleite. Darauf angegeben auch eine Spenden-Website, worauf es weitere Informationen gibt.

Die Ziele der Kollegen und Kollegen in Frankreich sind international zu unterstützen, deshalb sollten wir dies tun, wenn wir von hier aus einen kleinen – auch finanziellen – Beitrag leisten können. – Hoch die internationale Solidarität!

Gruß, Georg

