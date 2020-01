Das Interview mit Peter Handke

Der kürzlich zum Literatur-Nobelpreis Träger ernannte Peter Handke hat sich als Milosevic-Versteher und seiner NATO-kritischen Haltung seit Jahren viele Feinde im transatlantischen Lager geschaffen.

Der 1996 veröffentlichter Reisebericht „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“, und vollends sein Interview 2011 mit Alexander Dorin und Peter Priskil, bescherten ihm die totale Ablehnung in den me

Das Interview: https://www.basler-liberale-nachrichten.ch/download/summarum-9_2019.pdf

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge