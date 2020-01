Berlin – Samstag, 25. Januar über 210 Protestaktionen rund um den Globus: Kein Krieg gegen den Iran! USA raus aus dem Irak! – 1 Million Iraker haben gestern protestiert 

Samstag, den 25. Januar, fordern über 210 Protestaktionen rund um den Globus:

Kein Krieg gegen den Iran!

USA raus aus dem Irak!

1 Million Iraker haben gestern protestiert

Morgen, am 25. Januar, werden Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gehen, um die US-Aggression gegen den Iran anzuprangern. Der Globale Aktionstag folgt Massenprotesten von 1 Million Menschen in Bagdad, die US-Truppen aus dem Irak fordern. Jetzt ist mehr denn je globale Solidarität erforderlich, um einen weiteren Krieg zu verhindern und die USA aus Westasien und Nordafrika herauszuholen. Kein Krieg gegen den Iran! USA raus aus dem Irak!

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge