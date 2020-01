Offiziell hat das NATO-Manöver »US Defender Europe 2020« noch nicht begonnen, allerdings berichten lokale Medien in Sachsen schon seit fast zwei Wochen von US-Panzertransporten auf riesigen Güterzügen Richtung Osten, die z. B. durch Chemnitz rollen.

https://www.jungewelt.de/artikel/371191.defender-2020-auf-dem-sprungbrett.html

