Salvador Allende nominiert für Wahl des Präsidenten – vor 50 Jahren

Bündnis 50 Jahre Wahl Salvador Allende

Eine Vison herrschte 1970 in Chile:

eine bessere und sozial gerechtere Welt ist möglich

auch arme Menschen können würdig leben

und von ihrer Arbeit existieren

es gibt Gerechtigkeit.

Der Reichtum des Landes dient der Mehrheit der Bevölkerung

und nicht einigen wenigen

Was haben uns diese Visionen heute zu sagen?

Diesen Diskurs möchten wir anregen,

mit möglichst vielfätigen Aktivitäten.

Gemeinsam mit Organisationen, die bereits bestehen.

Wir sind ein selbstorganisiertes, plurikulturelles,

plurinationales, multiethnisches und feministisches

Bündnis von Menschen, die sich mit Chile verbunden fühlen.

Schließt Euch an und macht mit, mit Euren Ideen.

Helmut Sonnenstädt

http://bit.do/fp8Q8

