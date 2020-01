Bereits am Montag war Duque in Bogotá mit US-Außenminister ­Michael Pompeo zusammengekommen, um gemeinsame Strategien »zur Stärkung der Demokratie in Venezuela« zu vereinbaren. Eines der Ergebnisse: Am Montag kündigte das »Südkommando« der US-Streitkräfte an, zwischen dem 23. und dem 29. Januar zusammen mit kolumbianischen Truppen ein Militärmanöver durchführen zu wollen.

weiterlesen hier;

https://www.jungewelt.de/artikel/371122.kolumbien-kein-ende-der-gewalt.html

