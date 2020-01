Über weiße Vorherrschaft und Krieg: Was wir von China lernen können (blackagendareport.com)

Dieselbe Ideologie weißer Vorherrschaft, die die schwarzen US-Amerikaner entmenschlicht, lenkt auch das US-Empire-Regime des endlosen Krieges im Ausland.

„China lehrt uns, dass die USA kein Monopol mehr auf die wirtschaftliche und politische Richtung der Menschheit haben.“

Dieser Artikel war ursprünglich als Bemerkung an die Delegation des China-US Solidarity Network Silk Road gedacht. Aus logistischen Gründen wurden die Anmerkungen stattdessen hier erneut veröffentlicht.

Ich bin ein Mitglied der Arbeiterklasse in den USA. Ich war ein Vertrauensmann für zwei Gewerkschaften und habe mit mehreren antiimperialistischen und sozialistischen Organisationen zusammengearbeitet. Ich bin Vietnamesin der zweiten Generation. Meine Mutter ist während der US-Invasion in Vietnam aus Saigon ausgewandert, bei der im Laufe eines Jahrzehnts zwei bis drei Millionen Menschen ums Leben kamen. Mein Vater war ein weißer US-Amerikaner aus der Arbeiterklasse, der nach Vietnam entsandt wurde, um am Völkermordkrieg teilzunehmen.

Weiße Vormachtstellung und Krieg haben schon immer dazu beigetragen, meine Familie und meine Gemeinschaft zu erwürgen und zu ersticken. Die antiasiatische Stimmung und der drastische Rückgang des Lebensstandards von Arbeitern und Armen trieben mich in den Kampf für soziale Transformation und revolutionären Wandel.

Meine Erfahrung mit Rassismus und dem ständigen Stress, unter der Diktatur des Kapitals zu leben, veranlasste mich schließlich, mich bei der schwarzen Befreiungsbewegung zu engaieren. Die schwarze Befreiungsbewegung war historisch gesehen die kriegsfeindlichste und sozialistischste Bewegung in den Vereinigten Staaten. Martin Luther King Jr. trat 1967 gegen den Vietnamkrieg an . Er bemerkte, dass die Bomben, welche die USA auf Vietnam abgeworfen hatte, zu Hause explodierten, bevor er im folgenden Jahr ermordet wurde.

Die Black Panther Party machte den Kampf gegen das US-amerikanische Imperium zu einem entscheidenden Aspekt ihrer Arbeit, um die schwarzen Amerikaner von der weißen Vormachtstellung und der kapitalistischen Ausbeutung zu befreien. Huey Newton sandte einen Brief an die Nationale Befreiungsfront von Südvietnam Angebot an Mitglieder der Organisation, an ihrer Seite gegen die Vereinigten Staaten zu kämpfen und Solidaritätszweige in der Demokratischen Volksrepublik Korea und Algerien zu betreiben.

„Weiße Vormachtstellung und Krieg waren schon immer das A und O, um meine Familie und meine Gemeinschaft zu erwürgen und zu ersticken.“

Das Beispiel von Martin Luther King Jr und deder Black Panther ewegung ist heute genauso lehrreich wie auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges. Wir können die unterschiedlichen Wege der Vereinigten Staaten und Chinas nicht verstehen, ohne die Zentralität von Empire und weißer Vormachtstellung zu verstehen. Weiße Vormachtstellung wird am häufigsten als US-amerikanischer Exzeptionalismus getarnt, eine Ideologie, die alle Völker und Nationen entmenschlicht und als bösartig ansieht, die von der Kapitalistenklasse als Orte der Superprofite angesehen werden, um die Sicherheit des außergewöhnlichen US-Nationalstaates zu schützen.

Die unablässige Bezeichnung der Afroamerikaner als Bedrohung für die Sicherheit des weißen Amerikas hat die Politik angeheizt, die für das Regime der Masseninhaftierung verantwortlich ist. Black America besteht zu einem Drittel aus zwei Millionen Gefängnisinsassen, und der Polizeimord ist die sechsthäufigste Todesursache für junge Schwarze Männer. Das doppelte Übel der rassistischen staatlichen Unterdrückung und der kapitalistischen Ausbeutung hat den schwarzen Wohlstand bis zum Jahr 2053 in einen freien Fall gegen Null getrieben.

Dieselbe Ideologie, die die schwarzen Amerikaner in den Vereinigten Staaten entmenschlicht, lenkt auch das US-amerikanische imperialistische Regime des endlosen Krieges im Ausland. China wird von den US-Medien und dem Militär routinemäßig als Paria und als rote Bedrohung dargestellt. eine autoritäre Diktatur mit nichts als Terror, um der Welt etwas zu bieten.

Die Realität sieht natürlich anders aus. Das US-Empire hat in ebenso vielen Jahren versucht, über fünfzig ausländische Regierungen zu stürzen Dies führte zum Tod von zig Millionen Menschen und versetzte die Völker dieser Länder in einen Zustand verzweifelter wirtschaftlicher und politischer Armut. Zum größten Teil haben die meisten US-Amerikaner kein Auge auf das Chaosregime des Imperiums geworfen. Ein Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass viele an den Exzeptionalismus des Imperiums glauben und furchtbar falsch über seine vielen Verbrechen informiert sind.

„Polizeimord ist die sechsthäufigste Todesursache für junge Schwarze.“

Die Volksrepublik China hat denjenigen, die gegen das US-Empire kämpfen viel zu bieten. Vor der „Öffnungsphase“ war China einer der größten internationalen Verbündeten von Black America. Sowohl Claudia Jones als auch WEB DuBois besuchten China nach der Gründung der Volksrepublik und lobten die chinesische Revolution als Vorbild für den Rest der kolonisierten Welt. Der Vorsitzende des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Tse-Tung, gab 1963 und 1968 nach der Ermordung von Martin Luther King Solidaritätserklärungen zum schwarzen Kampf um Selbstbestimmung ab.

Der ehemalige NAACP-Aktivist und Verfechter der bewaffneten Selbstverteidigung Robert Williams reiste 1966 auf Einladung von Mao nach China, nachdem er als Staatsfeind aus den USA verbannt worden war. 1972 würde Huey Newton zu einem Besuch nach China eingeladen und sich mit Zhou Enlai und dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas kurz vor dem Besuch von US-Präsident Richard Nixon zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und China treffen.

Sowohl die Marktreform als auch die chinesisch-sowjetische Spaltung haben Chinas Außenpolitik tiefgreifend verändert. Chinas „Öffnungs“-Periode ab 1978 reagierte auf die sich weltweit ändernden Bedingungen. Die globale kapitalistische Wirtschaft befand sich in einer Krise und der „Kalte Krieg“ des Imperiums hatte nur Zerstörung hinterlassen. Chinas Führung traf die bewusste Entscheidung, weitreichende Marktreformen durchzuführen, um Unterentwicklung und Armut im Land zu beseitigen. Trotz der Widersprüche der Reformen, die das Ende der formalen Solidarität mit dem schwarzen Kampf bedeuteten, hat uns Chinas marktsozialistische Periode bereits viele Lektionen für die Arbeiterklasse hinterlassen, insbesondere für die am stärksten unterdrückten Teile.

„Chinas Führung hat weitreichende Marktreformen durchgeführt, um Unterentwicklung und Armut im Land zu beseitigen.“

Nehmen wir nur zwei Beispiele: Chinas Umgang mit der Provinz Xinjiang und der dazugehörigen Belt and Road Initiative. Die westlichen Unternehmensmedien verleumden China als ein „Han-chauvinistisches“ Land, das die Rechte seiner uigurischen Minderheit unterdrückt. Xinjiang war das Ziel wiederholter Terroranschläge zwischen den Jahren 1990 und 2015. China reagierte nicht mit einem Zerfall der Imperialisten, die das Land in Stücke reißen wollten, sondern mit der Bewältigung der materiellen Bedingungen in der Region, die den Terrorismus potenziell attraktiv machten.

Chinas Initiative zur Armutsbekämpfung hat den Lebensstandard der Menschen in Xinjiang, insbesondere der uigurischen Bevölkerung, erhöht. Uiguren und andere ethnische Gruppen in der Region profitieren jetzt von umfangreichen Beschäftigungs- und Bildungsprogrammen sowie von Saatguttechnologie Dies unterstützt die Subsistenzlandwirte beim Anbau von landwirtschaftlichen Beständen auf trockenem und hoch salzhaltigem Land.

Die Belt and Road Initiative (BRI) ist Chinas globales Projekt, um die in der Provinz Xinjiang erzielten Gewinne auf den Rest der Welt auszudehnen, wobei der Schwerpunkt auf der Infrastrukturentwicklung liegt. Wie der Name schon sagt, schlägt die Initiative die Entwicklung von Handelsrouten auf See (Belt) und Land (Road) durch die alte Seidenstraße vor, die unabhängig vom westlichen und US-amerikanischen Finanzkapital sind. China hat Billionen von Dollar für die Organisation eines wirtschaftlichen und kulturellen „Win-Win“ -Austauschs bereitgestellt

Derzeit sind 126 Länder der Initiative beigetreten. Die Vereinigten Staaten haben der Welt 25 Prozent ihrer Ressourcen durch die Schaffung eines unipolaren kapitalistischen Wirtschaftsentwicklungsmodells geraubt. Viele der Probleme der Welt wären gelöst, wenn sich die Vereinigten Staaten an einem Umverteilungsmodell der Wirtschaft beteiligen würden, bei dem die gegenseitige Zusammenarbeit mit den Nationen anstelle eines Nullsummenspiels im Vordergrund steht.

„Chinas Initiative zur Bekämpfung der Armut hat den Lebensstandard der Menschen in Xinjiang, insbesondere der uigurischen Bevölkerung, erhöht.“

Die US-Hegemonie ist ein Euphemismus für die weiße Dominanz und die uneingeschränkte Fähigkeit des Kapitals, alle Aspekte der politischen Ökonomie zu bestimmen. Die letzten vierzig Jahre der Hegemonie der weißen Kapitalisten und Imperialisten haben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung mit stagnierenden Löhnen, zunehmender Armut, endlosem Krieg und rassistischem Staatsterror konfrontiert. Chinas Solidaritätsgeschichte mit der Befreiungsbewegung der Schwarzen und seine derzeitige Politik der „Win-Win“ -Kooperation bieten einen Rahmen, in dem Aktivisten und Organisatoren Lehren aus ihren eigenen Befreiungsbewegungen aus dem Mutterland des Imperialismus ziehen und diese anwenden können. Die größte Lehre, die uns das Beispiel China lehrt, ist, dass die USA kein Monopol mehr auf die wirtschaftliche und politische Richtung der Menschheit haben.

Danny Haiphong ist ein Aktivist und Journalist in der Region New York City. Er und Roberto Sirvent sind Co-Autoren des Buches mit dem Titel American Exceptionalism and American Innocence: Die Geschichte der Fake News – Vom Unabhängigkeitskrieg zum Krieg gegen den Terror ( Skyhorse Publishing) . Er kann unter wakeupriseup1990@gmail.com , auf Twitter @spiritofho und auf Youtube unter The Left Lens mit Danny Haiphong erreicht werden.

Bitte nehmen Sie an der Unterhaltung auf der Facebook-Seite von Black Agenda Report unter http://facebook.com/blackagendareport teil