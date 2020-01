„Streiks – Demonstrationen in Frankreich — Rote Karte!“ (attac)

SiG 135: „Streiks – Demonstrationen in Frankreich — Rote Karte!“ ist erschienen:

Vorwort

Seit dem 5. Dezember finden in Frankreich Streiks, Blockaden und

Demonstrationen gegen die Rentenreform statt. Die Macron-Regierung kann

nur wenige mit einem – auch noch vorläufigen! – Zugeständnis bezüglich

des Renteneintrittsalters zufrieden stellen. Attac Frankreich, die CGT,

Solidaires, das Réseau Retraites u. v. m. fordern eine Rücknahme des

gesamten Gesetzentwurf.

Sie prangern die beabsichtigte Privatisierung der Rentenversicherung

zugunsten von solchen Finanzfonds wie BlackRock an, in Frankreich durch

die Loi Pacte und in der EU mit den PEPP-Richtlinien unterstützt. Sie

weisen daraufhin, dass die Finanzierung der Renten längerfristig

gesichert sein kann, wenn eine andere Steuer- und Lohnpolitik betrieben

wird: „Solidarität und Verteilung des Reichtums“.

Es wird weiter gestreikt und blockiert: In vielen weiteren Bereichen des

öffentlichen Diensts, in Raffinerien und Häfen, im Kulturbereich, bei

den Rechtsanwälten. Phantasievolle und freche Aktionsformen werden

entwickelt, es wird darüber debattiert, mit welchen Mitteln die

Regierung zum Rückzug des Gesetzentwurfs gebracht werden kann. Am 24.

Januar soll der Gesetzentwurf im Ministerrat behandelt werden, und für

diesen Tag wird zu massiven Streiks und Protesten aufgerufen.

Die Entschlossenheit der Gelbwesten-Bewegung, die trotz massiver

polizeilicher Repression, trotz der vielen Verletzungen und der

drakonischen Geld- und Gefängnisstrafen immer noch sehr lebendig ist,

scheint also auf manche Menschen in Frankreich übersprungen zu sein.

Gewerkschaftsmitglieder, KünstlerInnen, Gelbwesten, WissenschaftlerInnen

und viele andere Menschen stehen jetzt Seite an Seite auf.

Über die Kritik an dieser Reform hinaus drückt sich in diesen

hartnäckigen Kämpfen dieses „Schnauze voll“-Gefühl und die Sehnsucht

nach einer Gesellschaft, in der Solidarität und nicht Wettbewerb

herrscht (Rote Karte).

Die ganze „Macronie“ muss weg – diese Zuspitzung des Neoliberalismus,

die einen scharfen sozialen Abbau im Eiltempo durchsetzen will, immer

stärker Züge eines repressiven Regimes zeigt und das Parlament – wo doch

Macron eine komfortable Mehrheit hat – mit dem auferlegten

„Schnellverfahren“ möglichst wenig beteiligen will. Ob die

zersplitterten Linken es schaffen, gemeinsam ein alternatives

Regierungsprogramm zu entwickeln? Aurélie Trouvé (Attac Frankreich)

nennt die fünf Herausforderungen des sozialen und ökologischen Kampfes.

Ob sich in anderen (europäischen) Ländern das Bewusstsein durchsetzt,

dass die sich erhebenden Menschen in Frankreich eigentlich die gleichen

gesellschaftlichen Zustände anprangern, unter denen selber gelitten

wird? Gewerkschaftsgruppen und weitere Gruppen haben sie nicht allein

gelassen, sondern durch Spenden, Erklärungen und Delegationen

unterstützt. Danke!

Auch in dieser Nummer SiG 135: Zwei sich ergänzende Stellungnahmen

anlässlich des Amtsantritts der neuen EU-Kommission ; Übersetzungen von

Texten über die Wahlen in Großbritannien ; ein Appell, Julian Assange,

dessen Haftbedingungen als Folter betrachtet werden, nicht auszuliefern

und ihn aus dem Gefängnis zu entlassen – und einige Einblicke in die

Kriegsmaschinerie (Iran, Defend 2020)

Ergänzungen zu dieser Nummer und Vorabdruck von Artikeln für SiG 136 in

unserer Werkstatt

