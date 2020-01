Die Welt mobilisiert für einen globalen Aktionstag gegen Krieg!

Wir demonstrieren am Samstag in Berlin und weltweit in 22 Ländern und 170 Städten mit der Forderung: Kein Krieg gegen den Iran!

Wir hier in Berlin fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit dem fortschrittlichen Menschen in Lateinamerika! Kein Krieg gegen den Iran!

http://haendewegvonvenezuela.net/

