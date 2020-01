Chile ist erwacht – Ausstellung Pablo Neruda Bibliothek

Auch 12 Wochen nach Beginn der größten Proteste seit Jahrzehnten gehen in Chile weiter Millionen Menschen auf die Straßen. Was mit einer Fahrpreiserhöhung der U-Bahn von 30 Pesos begonnen hatte, weitete sich schnell zu Massenprotesten gegen 30 Jahre sozialer Ungleichheit und für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung aus. (Das in Chile geltende Grundgesetz stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von Augusto Pinochet.) Die chilenische Regierung antwortet auf die friedlichen Proteste mit massiver, systematischer Gewalt.

Die anhaltenden Proteste entwickelten sich zu einer Inspirationsquelle für die Kunst. Insbesondere im Bereich der Street Art lassen sich die Forderungen und Wünsche der jüngeren Generation gut ablesen. Sie macht auf die Missstände aufmerksam und fordert mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit.

Die Ausstellung „Chile ist erwacht“ führt Illustrationen junger chilenischer Künstler*innen und Umweltaktivist*innen zusammen, die mit Ihren Werken den sozialen Kollaps der chilenischen Gesellschaft verarbeiten.

Ausstellungseröffnung

20. Januar 2020

17:30 – 19:00 Uhr

Die Ausstellung wird bis zum 29. Februar 2020 zu sehen sein.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge