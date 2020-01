Wer hat den Flug 752 der Ukraine Airlines ins Visier genommen? Der Iran hat die Passagiermaschine abgeschossen, aber wer steckt wirklich dahinter – von Philip Giraldi, ehem. Spezialist für Terrorismusbekämpfung u. Ex-CIA Geheimdienstoffizier (ahtribune.com)

Quelle: https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/iran/3818-who-targeted-ukraine-airlines-flight-752.html

Die Behauptung, Generalmajor Qassem Soleimani sei ein „Terrorist“ gewesen, auf einer Mission zur Durchführung eines „bevorstehenden“ Angriffs, bei dem Hunderte von Amerikanern getötet würden, stellte sich als Lüge heraus. Warum sollte man also etwas anderes in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen im Iran glauben? Irak?

Um es klar zu stellen, Flug 752 der Ukraine International Airline mit Abflug von Teheran Imam Khomeini International Airport am Morgen des 8. Januar mit 176 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord wurde durch die iranische Luftabwehr abgeschossen. Die Regierung der Islamischen Republik hat dies inzwischen zugegeben hat, aber die Geschichte in Bezug auf Cyberkriegsführung durch die USA und möglicherweise durch die israelische Regierung könnte erheblich umfangreicher sein.

Um es klar zu machen: Die iranische Luftabwehr befand sich in Alarmbereitschaft angesichts eines möglichen US-Angriffs in Folge des Raketenangriff seitens des Iran gegen zwei US -Basen im Irak. Dies wiederum als Reaktion auf die Ermordung von Soleimani am 3. Januar.

Trotz der Spannungen und der Eskalation hatte die iranische Regierung den Luftraum des Landes nicht geschlossen. Zivile Passagierflüge verließen und landeten immer noch in Teheran, was mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler der Beurteilung seitens der Flughafenbehörden war. Aus unerklärlichen Gründen starteten und landeten Zivilflugzeuge auch nach dem Abschuss von Flug 752 weiterhin.

57 der Passagiere an Bord der abgeschossenen Passagiermaschine waren Iraner, die in Kanada lebten. Kanadas Premierminister Justin Trudeau verurteilte sowohl die iranische Regierung wegen ihrer Nachlässigkeit und auch die US-Regierung, indem Macron darauf hinwies, dass die Trump-Regierung absichtlich und rücksichtslos die Spannungen mit dem Iran provoziert habe durch einen Angriff in der Nähe des Flughafens Bagdad, ungeachtet der Auswirkungen auf Reisende und andere Zivilisten in der Region.

Was anscheinend ein Fall von Fehlurteilen und menschlichem Versagen war, enthält jedoch einige Elemente, die noch erklärt werden müssen. Die iranische Raketenabwehr erlitt Berichten zufolge erhebliche „Blockierungen“ und der Transponder des Flugzeugs wurde einige Minuten vor dem Start der Raketen ausgeschaltet und die Übertragung wurde gestoppt Es gab zudem auch Probleme mit dem Kommunikationsnetz des Luftverteidigungskommandos, die möglicherweise damit zusammenhängen.

Die elektronische Störung, die von einer unbekannten Quelle kam, bedeutete, dass das Luftverteidigungssystem auf manuellen Betrieb umgestellt werfen musste und sich beim Start auf menschliche Eingriffe stützte. Die menschliche Rolle bedeutete, dass sich das Bedienungspersonal in einer Drucksituation befand, in der er nur einen Moment Zeit hatte, um zu reagieren, und schnell ein Urteil fällen musste. Das Abschalten des Transponders, der dem Bediener und der Abwehrstation Tor Electronics automatisch signalisiert hätte, dass das Flugzeug zivil ist, zeigte stattdessen automatisch an, dass es feindlich sei. Der Betreiber, der besonders über die Möglichkeit des Eindringens von US-Marschflugkörpern gewarnt worden war, schoss daraufhin auf das Passagierflugzeug.

Die beiden Raketen, die das Flugzeug zum Absturz brachten, stammten von einem russischen System, das von der NATO als SA-15 bezeichnet wird und von den Russen als Tor-System bezeichnet wird. Die acht Raketen des Abwehrsystems sind normalerweise auf einem Kettenfahrzeug montiert. Das System umfasst sowohl ein Radar zur Erkennung und Verfolgung von Zielen als auch ein unabhängiges Abschusssystem, das über eine IFF-Systemfunktionalität (Identification Friend or Foe) verfügt, mit der Rufzeichen und Transpondersignale ausgelesen werden können, um Unfälle zu vermeiden.

Angesichts dessen, was an diesem Morgen in Teheran passiert ist, ist es plausibel anzunehmen, dass etwas oder jemand absichtlich sowohl in die iranische Luftverteidigung als auch in den Transponder im Flugzeug eingegriffen hat, möglicherweise im Rahmen eines Versuchs, einen Flugunfall zu verursachen, der daraufhin zurückzuführen wäre auf die iranische Regierung.

Das vom Iran verwendete SA-15 Tor-Verteidigungssystem weist eine große Sicherheitslücke auf. Es kann gehackt oder „getäuscht“ werden, sodass ein Eindringling sich als legitimer Benutzer ausgeben und die Kontrolle übernehmen kann. Die United States Navy und die Air Force haben Berichten zufolge Technologien entwickelt, die „feindliche Radarsysteme mit falschen und sich täuschend bewegenden Zielen täuschen“ können. Das Täuschen des Systems bedeutet auch das Täuschen des Betreibers. Der Guardian hat ebenfalls dokumentiert wie man aus der Ferne die Elektronik und das Ziel der betreffenden iranischen Raketen verändern kann.

Dieselbe Technologie kann natürlich auch verwendet werden, um den Transponder eines zivilen Verkehrsflugzeugs so zu verändern oder sogar zu maskieren, dass falsche Informationen über Identität und Standort gesendet werden.

Die USA verfügen über die Fähigkeit zur Cyber- und elektronischen Kriegsführung, so dass sie Signale sowohl in Bezug auf die Transponder von Verkehrsflugzeugen als auch in Bezug auf die iranische Luftverteidigung zu blockieren und zu ändern in der Lage sind. Israel verfügt vermutlich über die gleichen Fähigkeiten.

Joe Quinn von Sott.net schreibt auch eine interessante Hintergrundgeschichte zu den Fotos und Videomaterialien, die in der New York Times und anderswo veröffentlicht wurden, sowie über den Start der iranischen Rakete, den Aufprall auf das Flugzeug und die Überreste nach dem Absturz, einschließlich der Rakete.

Hinweie und Fotos von Wrackteilen erschienen am 9. Januar auf einem Instagram – Konto namens „Reiche Kinder von Teheran . Quinn fragt, warum sich die Rich Kids am Morgen des 8. Januar um 6 Uhr morgens in „einer Wohnsiedlung in der vorwiegend Menschen mit niedrigem Einkommen in der Nähe des Flughafens leben, aufgehalten haben, um zwar mit Kameras, die rechtzeitig auf den richtigen Teil des Himmels gerichtet waren, um eine Rakete zu filmen, die dann ein ukrainisches Passagierflugzeug trifft …? “

Fasst man die Faktenlage zum Konto von Rich Kids und die Möglichkeit eines elektronischen Krieges zusammen dann alles deutet auf ein vorsätzliches und sorgfältig geplantes Ereignis hin, von dem die Ermordung Soleimanis nur ein Teil war.

Nach dem Abschuss des Flugzeugs kam es im Iran zu Ausschreitungen von den Kräften welche die Regierung für ihre Unfähigkeit verantwortlich machen. Einige der Menschen auf der Straße fordern eindeutig das von den USA und Israel seit langem angestrebte Ziel eines „Regimewechsels“.

Nicht zuletzt wird jetzt ein Iran dargestellt, das obwohl zunächst als ein Opfer der Ermordung von Soleimani angesehen wurde, jetzt aber in vielen internationalen Medien als ein Land ohne jedes Prinzip und mit Blut an den Händen dargestellt wird.

Über den Absturz von Ukrainian International Airlines Flight 752 gibt es noch sehr viel Erklärungsbedarf.

