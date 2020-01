Spendenaktion für 2000 Antikriegsplakate (A1) – FRIEDEN MIT RUSSLAND – 30 Tage im April u. Mai 2020 – Gesamtkosten 10.000 Euro. Bisher Spenden über 6500 Euro zugesagt: Es fehlen noch 3400 €

CO-OP NEWS https://www.youtube.com/watch?v=KOIeiZC3VkE&feature=youtu.be . Kontakt: Heinrich Bücker, Berlin Tel. 030 6916182

email@hbuecker.net

. . http://antikriegsnachrichten.de

KONTAKT: email@hbuecker.net Zwischen 2014 und 2016 haben wir etliche tausende Antikriegsplakate (A2) in Berlin kostenlos verteilt und plakatiert. Im August 2015 haben wir dann relativ erfolglos eine schwarmfinanzierte Plakataktion initiert, damals lagen die Kosten bei 4372 Euro jetzt bei ca. 5000 Euro:

NIE WIEDER KRIEG

FRIEDEN MIT RUSSLAND

https://www.startnext.com/antikriegsplakate . Jetzt Ankündigung für eine identische Aktion für Mai 2020: Der 8. und der 9. Mai 1945.

Der Tag der Befreiung vom deutschen Faschismus und Tag des Sieges.

Die Feierlichkeiten jähren sich zum 75. Mal im Mai 2020.



1000 Antikriegsplakate für 14 Tage

in den ersten beiden Wochen des Mai 2020.

Format A1

in Berlin auf Kulturwerbeflächen : : Kosten ca. 5000 €

Wir übernehmen als Coop Anti-War Cafe zunächst Haftung für die Zahlung der Gesamtsumme.und sagen einen Eigenanteil von 700 Euro zu.

d.h. es fehlten am 26.7…

