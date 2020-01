Hinter den Barrikaden. Den Streikenden in Frankreich geht das Geld aus. 70.000 Anwälte legen Justiz lahm – Von Hansgeorg Hermann, Paris (junge Welt)

20.1.2020

Die Staatsmacht, die Medien, die Banken – der Protest der französischen Bevölkerung gegen die neoliberale Politik von Präsident Emmanuel Macron hat seit Monaten starke Gegner. Nun sind diese übermächtig geworden: Den Streikenden geht das Geld aus. UNSA, wichtigste Gewerkschaft des öffentlichen Verkehrswesens, forderte ihre Mitglieder am Wochenende auf, den Streik einzustellen. Sie wolle den »unbegrenzten« Ausstand durch »eine andere Aktionsform« ersetzen. Noch ist nicht klar, wie die Basis auf die Kapitulation ihrer Führung reagieren wird. Sicher ist, dass dem Widerstand gegen Macron allmählich die finanzielle Basis fehlt.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/370884.frankreich-hinter-den-barrikaden.html

