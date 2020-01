Während die Bundesregierung behauptet, in Sachen Libyen als »interesselose Mittlerin« auftreten zu können, hat Deutschland tatsächlich starke Interessen in dem nordafrikanischen Land.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/370859.geopolitik-gespielter-gleichmut.html

