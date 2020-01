die New York Times hat berichtet, was sich in der Stunden vor dem iranischen Vergeltungsangriff für die Ermordung des Generals Soleimani und der nach diesem Angriff abgegebenen Erklärung des US-Präsidenten Trump im Weißen Haus abgespielt hat.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP00520_190120.pdf )

