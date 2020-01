Venezuela im Jahr 2019: Ein erfolgreiches Jahr des Widerstands

Seit der Wahl von Hugo Chavez zum Präsidenten im Jahr 1998 unter dem Motto der Bolivarischen Alternative, die ihm das Mandat zur Förderung sozialer Investitionen und regionaler Integration verlieh, haben Washington und seine rechten venezolanischen Verbündeten versucht, mit allen Mitteln einen Regimewechsel herbeizuführen . Seit dem Tod von Chavez im März 2013 hat die von den USA unterstützte Opposition MUD eine Reihe von Taktiken angewandt, darunter auch zusätzliche verfassungsmäßige, um die Regierung zu stürzen und die neoliberale Herrschaft wiederherzustellen.

Die Versuche der venezolanischen Hardliner, einen gewaltsamen Regimewechsel herbeizuführen; die fehlgeschlagenen Bemühungen, die demokratische Charta gegen Venezuela in der OAS geltend zu machen; Verhängung von Sanktionen durch die USA und die NATO in Zusammenarbeit mit der antibolivarischen Lima-Gruppe; sowie der Wirtschaftskrieg zur Verschärfung der Wirtschaftskrise; waren alle Teil einer Strategie, die eine „humanitäre Krise“ provozieren und damit eine von den USA unterstützte militärische Intervention rechtfertigen soll. Diese Taktik, Venezuela diplomatisch zu isolieren und wirtschaftlich zu erdrosseln , hat als Hauptziel „ Regimewechsel„. Als Voraussetzung für die Wiederherstellung der US-Hegemonie, die Kontrolle der US-NATO über die riesigen natürlichen Ressourcen der Nation und die Durchsetzung des neoliberalen Modells in der gesamten Region. Diese Ziele stehen in direktem Widerspruch zur Souveränität Lateinamerikas und der Karibik und stellen die jetzt irreversible Realität einer multipolaren Welt in Frage.

Die Maduro-Regierung reagierte im ersten Quartal 2017 auf die regierungsfeindliche Gewalt auf der Straße und forderte die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung im Juli 2017, die breite Unterstützung von den venezolanischen Wählern mit der Teilnahme von mehr als 8 Millionen Wählern erhielt. Zuletzt, am 15. Oktober 2017, nahmen Venezolanerinnen und Venezolaner an Wahlen teil, bei denen 18 von 23 Staaten von der mit der Regierung verbündeten Hauptpartei gewonnen wurden. Am 20. Mai 2018 nahmen unter Androhung weiterer Sanktionen und militärischer Interventionen der USA und trotz eines Boykotts der extremen Rechten mit Sitz in Miami und Madrid Millionen Venezolaner (48% der Wähler) an den Präsidentschaftswahlen teil, bei denen Präsident Maduro 68% der Stimmen gewann. Selbst inmitten der lähmenden wirtschaftlichen Destabilisierungstaktik und trotz berechtigter Kritik an der Regierung kam ein erheblicher Teil der Wähler hauptsächlich aus den Sektoren, die am stärksten von Engpässen und Inflation betroffen waren.

Mit der Wahl von Lopez Obrador in Mexiko und dem wachsenden Widerstand gegen die neoliberalen Agenden in Brasilien und Argentinien werden wir ermutigt, dass die interventionistischen Verpflichtungen der Lima-Gruppe jetzt zugunsten von Diplomatie, Dialog und gegenseitigem Respekt zwischen den Nationen eingeschränkt werden können. Wir befürworten einen interkulturellen Nord-Süd-Dialog, der die Entwicklung des menschlichen Lebens in der Gemeinschaft, die Achtung der Rechte von Migranten und die freie Entwicklung alternativer sozioökonomischer Modelle auf der gesamten Hemisphäre fördert.

GRUNDLAGEN DER SOLIDARITÄTSARBEIT

1 Fordern Sie die uneingeschränkte Achtung des Völkerrechts und die Achtung des Selbstbestimmungs- und Souveränitätsrechts Venezuelas.

2 Jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas sind abzulehnen.

3 Verurteilen Sie illegale, gewaltsame und verfassungswidrige Versuche, die demokratisch gewählte Regierung von Nicolas Maduro zu stürzen.

4 Unterstützung des Dialogs zwischen Regierung und Opposition, der von José Luis Rodríguez Zapatero initiiert wurde und nun nach den Wahlen vom 20. Mai fortgesetzt wird.

5 Fordern Sie Washington auf, die Sanktionen gegen Venezuela aufzuheben und die diplomatischen Beziehungen zu den USA auf der Grundlage gegenseitigen Respekts wiederherzustellen.

SPONSOREN:

Steve Kramer

executive vice president 1199-SEIU

Estela Vazquez

executive vice president 1199-SEIU

Berta Silva

Vice president 1199-SEIU​

Latin America Solidarity Committee and the Caribbean​ 1199-SEIU

Andre Francois

President Local 8751, Boston School Bus Union

Steve Kirschbaum

Vice President Local 8751, Boston School Bus Union

Karen Jarrett, ( ID purposes )Downstate Director-Political and Community Organizing -New York State Nurses Association (NYSNA)

Dan Kovalik is a human rights, labor rights lawyer and peace activist. He has contributed to articles CounterPunch, Huffington Post. He is currently teaching International Human Rights at the University of Pittsburgh School of Law.​

UNTERSTÜTZT DURCH:

Alberto Lovera Bolivarian Circle NYC; International Action Center; Answer Coalition; Committees of Correspondence for Democracy and Socialism; Suzanne Ross; Pam Africa and Dr. Suzanne Ross, International Concerned Family and Friends of Mumia Abu-Jamal; United National Anti-War Coalition (UNAC); Workers World Party; Cuba Solidarity; International Committee for Peace, Justice and Dignity; FMLN NY, Alliance for Global Justice, Casa de las Americas, D12. Casa Las Americas NYC, Students and Youth for a New America,Nicaragua Center for Community Action (NICCA), Venceremos Brigade, Frank Velgara, Frente Socialista de Puerto Rico – Comité de Nueva York, New York City Cuba Solidarity Project, Ben Ramos, ProLibertad Freedom Campaign, New York City Cuba Solidarity Project, Venceremos Brigade, Fuerza de la Revolucion, Haiti Liberte, Mimi Rosenberg, Esq., Radio producer and host, WBAI, 99.5 FM Building Bridges and Wednesday Edition,Maria Páez Victor, Canadian, Latin American & Caribbean Policy Center, Fr. Luis Barrios, Ph.D., STM Holyrood Church/ Iglesia Santa Cruz, 715 West 179 Street (at Fort Washington), Gerald Meyer, Prof. Emeritus Hostos Community College (CUNY), Dr. Arnold Matlin, Diane hirsch-Garcia, Claudia Chaufan, Associate Professor, York University Toronto, Associate Professor, University of California San Francisco, ANTICONQUISTA California US

Arnold Matlin, M.D.

Secretary, Rochester Committee for Latin America (for identification purposes only)

Socialist Unity Party and Struggle-La Lucha for Socialism

Roger D. Harris, Task Force on the Americas

Jane Franklin

Author of Cuba and the U.S. Empire: A Chronological History

Frederick B. Mills, Ph.D., Professor of Philosophy Department of History and Government Bowie State University

Alfred L. Marder

President, US Peace Council

Daniel Shea

President VFP 72

Portland Oregon

Veterans For Peace

Art for People

Luci Murphy

Rochester Committee on Latin America

Steve Eckardt

Co-coordinator, Chicago Cuba Coalition

