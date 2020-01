Am 17. Januar wurde die Befreiung Warschaus mit militärischen Ehren gefeiert – in Russland. Bis zu 600.000 Rotarmisten haben in den schweren Kämpfen um Polen ihr Leben gelassen. Die Regierung der befreiten Stadt verzichtete jedoch auf das Gedenken.

Am 17. Januar 1945 nahmen die Rote Armee und die polnischen Streitkräfte nach einer Großoffensive der Roten Armee Warschau von den Nazis ein. Der 75. Jahrestag des historischen Sieges wurde am Freitag begangen, aber die Hauptstadt Polens nahm an den Feierlichkeiten nicht teil.

https://de.rt.com/22tw

