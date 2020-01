25. Januar – Globaler Protesttag! USA raus aus Lateinamerika! USA raus aus dem Mittleren Osten! Kein Krieg gegen den Iran! Hände weg von Venezuela!

In Berlin am Brandenburger Tor

von 14-17 Uhr

Mit Redebeiträgen und Musik von Aktivsten und Künstlern u.a. aus Lateinamerika, Deutschland und den USA.

Vor einem Jahr rief sich in Venezuela Parlamentspräsident Guaidó völlig illegitim zum Präsidenten aus und in Folge kam es zu einer Serie von Aggressionen gegen Venezuela. Wir protestieren seit einem Jahr an fast jedem Wochenende gegen die völkerrechtswidrige Regimechange-Politik in Venezuela und ganz Lateinamerika betrieben durch die USA, ihre Allierten, einige EU-Staaten und Deutschland.

In Bolivien gab es einen Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Evo Morales, der ausser Landes fliehen musste und inzwischen in Argentinien von der 2019 neu gewählten linken Regierung Asyl bekam. Gerettet wurde Evo Morales von der seit Anfang 2019 amtierenden linken Regierung Mexikos unter López Obrador. In Uruguay und in Guatemala sind dagegen zuletzt rechte Regierungen an die Macht gekommen.

In Ekuador, Kolumbien und in Chile gab und gibt es massive Proteste gegen die dortigen rechten, neoliberalen Regierungen, getragen durch große Teile der Bevölkerungen.

Und zuletzt haben sich darüberhinaus die bestehenden Konfliktherde im Mittleren Osten noch weiter entzündet. Nach der Ermordung der iranischen General Soleimani durch die USA hat sich jetzt weltweit und in den USA eine breite Protestbewegung gebildet, der wir uns an diesem Wochenende anlässlich eines Globalen Protesttages in fast 100 Städten solidarisch anschliessen.

