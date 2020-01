Hier noch ein paar weitere Videos von der Kundgebung gegen einen drohenden Irankrieg am vergangenen Wochenende in Berlin:

Diplomatie statt Krieg! – Alex Rosen (IPPNW)

Friedensbewegung bedeutet auch Umwelt- und Klimaschutz – Yannick Kiesel (Naturfreunde Deutschlands)

Musik:

Keine Angst! – Pablo Miró

Wo Blut fließt, macht man Gold draus – Pablo Miró

Bella Ciao – Pablo Miró

We shall overcome – Pablo Miró (und Publikum)

Pablo Miró – Bossa Nova

