„Klimasünder“ China – seit 1981 das größte Aufforstungsprogramm der Weltgeschichte. Und der Westen?

via D.P.

China gilt als einer der größten Treibhausgas-Emittenten. Dabei wird übersehen, daß in dem Land gleichzeitig das größte Wiederaufforstungsprogramm in der Geschichte der Menschheit läuft – und zwar bereits seit 1981. Denn aufgrund der Struktur seiner politischen Ökonomie kann China äußerst langfristig denken, planen und handeln (s.a. Neue Seidenstraße). Ein aktueller Artikel dazu:

„Tatsächlich läuft in der Volksrepublik China seit 40 Jahren – von der Weltöffentlichkeit fast unbemerkt – das größte Aufforstungsprogramm der Weltgeschichte. 1981 verpflichtete der nationale Volkskongress alle Chinesen ab einem Alter von elf Jahren jedes Jahr drei Baumsetzlinge zu pflanzen – vorzugsweise Pappeln oder Weiden, Eukalyptus, Birken und Lärchen. Allein zwischen 2000 und 2010 haben die Bürger 56 Milliarden Bäume gesetzt.

Bis heute werden in China mehr Bäume aufgezogen als im Rest der Welt zusammengenommen. 2010 verfügte das Land über den weltweit größten von Menschen gepflanzten Wald, der eine Fläche von schätzungsweise einer halben Million Quadratkilometer bedeckte. Damit galt das offizielle Ziel der Kommunistischen Partei Chinas, 20 Prozent (etwa 1,95 Mio. km2) des Staatsgebietes zu begrünen, als erreicht. Zum Vergleich: Spanien ist knapp 506.000 km2 groß.“

https://www.heise.de/tp/features/Chinas-Gruene-Grosse-Mauer-4638653.html

Warum steckt man bei uns eigentlich 2% des BIP zwangsweise in militärische Aufrüstung anstatt in koordinierte Aufforstungsprogramme (Mischwälder) o.ä. Maßnahmen? Dann bräuchte es auch keine sinnfreie und sozial ungerechte „CO2-Steuer“.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge